Le bilan 2023 de l’Observatoire GH souligne la vitalité du marché immobilier en PACA et Occitanie, avec des villes comme Hyères et Antibes affichant d’importantes hausses de prix. Zoom sur un marché immobilier qui ne connait pas la crise.

En 2023, les villes de Méditerranée se sont démarquées par leur forte progression de prix sur les logements anciens mis en vente : +6,2% d’augmentation du prix au m2 en 2023 pour celles étudiées, contre +3,4% sur la moyenne nationale.

En réalité, sur les 57 villes étudiées par l’Observatoire GH, les 10 des villes qui connu les plus fortes augmentations en 1 an sont situées en PACA ou en Occitanie : Hyères (+10,4%), Antibes (+10,3%), Bastia (+9,2%), Béziers (+8,8%), Aix- en-Provence (+8,2%), Narbonne (+8%), Nice (+7,3%), Perpignan (7,2%), Cannes (+7,2%) et Toulon (+7,1%).

Un littoral ouvert à tous les budgets

Les régions PACA et Occitanie proposent des biens immobiliers pour tous les budgets, avec des prix au mètre carré qui couvrent une large fourchette de valeurs, qu’il s’agisse des maisons ou des appartements.

“Si les villes du littoral méditerranéen ont continué de voir leurs prix progresser, c’est d’abord lié à l’attractivité forte de ces territoires en termes de qualité de vie, d’autant qu’ils sont facilement accessibles par TGV, explique Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier. D’autre part, il faut souligner la popularité des locations saisonnières et une demande croissante de la part des jeunes seniors et des retraités ». Et de poursuivre : » En effet, ils bénéficient souvent d’un apport important suite à la vente de leur résidence principale et sont donc moins affectés par les difficultés d’accès au crédit immobilier : une demande soutenue et solvable, qui engendre une hausse régulière des prix ».

En PACA ou en Occitanie, le prix d’une maison peut varier de 1 à 10

Pour devenir propriétaire en PACA et en Occitanie, il existe une très forte disparité avec un rapport de 1 à 10 du prix des maisons entre Béziers (356 385 €) et Cannes (3 455 015 €). Une tendance que l’on remarque aussi sur le segment des appartements.

Des prix encore attractif en Occitanie

C’est en Occitanie que les prix des maisons sont les plus attractifs autour de la Méditerranée : de Béziers à Nîmes, il faut entre 356 000€ et 510 000€ pour devenir propriétaire d’une maison. Des budgets qui ont continué de progresser en 2023 (de +1,4% à Béziers, à +7,4% à Narbonne), sauf à Avignon, qui est la seule ville à avoir connu un net recul de valeur.

Très chères villas sur la Côte d’Azur

À l’inverse, la Côte d’Azur affiche les budgets les plus élevés, et toujours en forte progression, sauf à Cannes, dont le marché s’est stabilisé. Il faut compter près de 3,5 M€ en moyenne pour une maison cannoise, près de 2,5 M€ pour une maison à Antibes, et près d’1,5 M€ à Nice.

Aix-en-Provence continue de séduire toujours

Non loin derrière, c’est Aix-en-Provence qui talonne les villas azuréennes, avec 1,4M€ en moyenne pour une maison dans la cité de Cézanne, en progression de +5,1% en 1 an.

La Corse scindée en deux marchés

En Corse, il faut un budget moyen d’environ 900 000€ pour envisager l’achat d’une maison. D’autre part, l’attractivité de Bastia s’est fortement développée en 2023, avec des prix en hausse de plus de 34%, alors qu’Ajaccio, déjà plus chère, a vu la valeur de ses maisons reculer sur la période.

Méthodologie de l’Observatoire Guy Hoquet Périmètre étudié : annonces de biens dans l’ancien (appartements et maisons) publiées entre le 01/01/2022 et le 31/12/2023. Source : données Yanport retraitées (suppression des biens pour lesquels ne sont pas mentionnés de prix et/ou de surface et des annonces concernant des programmes neufs, des viagers, des ventes aux enchères ou présentant des erreurs de saisie …) Portails immobiliers étudiés : SeLoger, Leboncoin, PAP, Bien’ici, MeilleursAgents, AVendre ALouer, Logic-immo, Belles Demeures, Propriétés Le Figaro, Lux- Résidence, Paru Vendu, Figaro Immo, Immonot, Surface privée, Ouestfrance- immo

Calculs et analyses : réalisés par la société́ GUY HOQUET L’IMMOBILIER Nouvelle méthodologie de retraitement depuis de janvier 2023 et sur l’ensemble de l’historique des données.