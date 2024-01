Immobilier (Bilan Foncia) : Malgré la baisse, le marché de l’ancien est resté robuste en 2023

L’analyse du parc immobilier de Foncia à la fin de l’année 2023 révèle un marché immobilier en recul marqué par une diminution de 15% des transactions sur l’ensemble de l’année. Cette tendance est principalement attribuée à une augmentation de 3 points des taux d’emprunt entre janvier 2022 et la fin de l’année 2023, limitant ainsi la capacité d’achat des emprunteurs.

Une baisse moyenne de 1% du prix de vente par mètre carré en France

Parallèlement, les vendeurs commencent à réduire timidement leurs prix, avec une observation de Foncia signalant une diminution moyenne de 1% du prix de vente par mètre carré en France. Cependant, cette baisse n’est pas suffisante pour compenser la hausse des taux.



L’étude révèle également que si la surface des biens achetés a été réduite de 3% en moyenne, certains acquéreurs ont choisi de retarder leurs acquisitions. De plus, les acheteurs aux revenus les plus modestes, sans apport, sont fortement touchés par la hausse des taux et ont été contraints de se retirer progressivement du marché.



La durée de vente des biens reste inférieure à 3 mois, avec une augmentation de 8 jours en moyenne par rapport à l’année précédente, les biens au prix se vendent toujours vite et bien.

Enfin, une nouvelle tendance émerge dans l’analyse de Foncia, avec un basculement vers la location : certains vendeurs deviennent des propriétaires-bailleurs afin de rentabiliser leurs biens. Cette tendance ne compense toutefois pas le manque de biens à louer.

De profondes disparités en régions

Alors que toutes les régions connaissent une baisse de leurs volumes de vente, certaines sont plus pénalisées. En région Ouest, notamment la Bretagne et la Normandie, connaissent des baisses respectives de leurs ventes de -19% et -20%. Toutefois, la région Centre réussit à tirer son épingle du jeu avec une hausse des prix de vente et des surfaces vendues tandis que le recul des ventes est estimé à seulement 8%.

En ce qui concerne les métropoles, les données Foncia montrent que Marseille est la métropole où les volumes de transaction chutent le plus (-37%), suivie par Montpellier (-21%). Néanmoins, l’intérêt pour Nice se confirme avec une hausse des ventes et des prix. Paris reste prisée mais les prix au m² dans la capitale passent en deçà de la barre symbolique des 10 000 €.

Malgré son ralentissement, le marché restera dynamique en 2024

Depuis la rentrée de septembre 2023, un début d’ouverture et d’assouplissement des conditions d’octroi des prêts de la part des banques est constaté. Celui-ci devrait se confirmer au premier semestre 2024 de manière concomitante à une accélération de la baisse des prix, estimé autour de 5 à 10% selon les secteurs et les types de biens.

Si le volume a baissé, le marché reste dynamique, de nombreuses ventes se font encore rapidement avec de faibles négociations lorsque le bien a un bon positionnement prix et une bonne commercialisation dès le début. L’augmentation des stocks constatée s’explique par des vendeurs qui, pour l’heure, ne s’adaptent pas aux nouvelles conditions du marchés induisant une baisse du volume de ventes.

« Sans surprise, le marché de l’ancien connaît un ralentissement certain et revient à son niveau d’avant la Covid-19. Le volume des ventes depuis la pandémie était dopé par une volonté de changement de la part des Français et des taux d’intérêts particulièrement avantageux. Aujourd’hui, les règles ont changé avec un accès à l’emprunt plus difficile. Au-delà, la crise du logement que nous connaissons s’explique aussi par une crise dans l’immobilier neuf et la nécessité d’accélérer dans la rénovation énergétique dans l’ancien. Chez Foncia, notre rôle est de conseiller le plus justement nos clients à la fois pour qu’ils puissent vendre au bon prix et trouvent le bien immobilier qui réponde à leurs attentes. Nous avons également un rôle clé à jouer pour accélérer la rénovation énergétique et c’est ce que nous faisons avec des collaborateurs formés et des offres adaptées aux attentes du marché», précise Jordan Frarier, Président de Foncia Transaction.

