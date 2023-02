Si la pénurie de bien à la vente et à la location est toujours présente avec une baisse de l’offre sur 12 mois glissants pour autant le marché immobilier en Vaucluse est resté dynamique en 2022 avec toutefois un ralentissement observé sur le dernier trimestre. En effet sur 12 mois glissant c’est plus de 10 500 transactions qui ont été effectués dans le département.

2022, la deuxième meilleure année jamais enregistrée après 2021

C’est en moyenne +5,6 % d’augmentation des volumes de transaction et 8,4 % d’augmentation des prix dans le département par rapport à 2021.

La pénurie de biens sur le marché, la montée des taux d’intérêt, le blocage du taux d’usure, le durcissement de l’octroi des prêts et les premiers effets de la Loi Climat et résilience, et enfin la baisse de l’indice de confiance des ménages du au contexte international, ont amorcé une stabilisation des prix et une contraction des volumes de transaction dès l’été 2022 qui a été confirmé au dernier trimestre.

Pour autant 2022 restera la deuxième meilleure année jamais enregistrée après 2021.

Plus de 5% de baisse de prix à venir pour les passoires thermiques

En 2023, il faut s’attendre à un tassement des volumes par rapport à 2022 qui devrait osciller entre 5 et 10 % en Vaucluse. Et à une légère baisse des prix de l’ordre de 5 % en moyenne sauf pour les « passoires thermiques » qui devraient souffrir d’une décote bien plus importante.

En effet les acquéreurs commencent de plus en plus à scruter la « valeur verte » de leur logement.

Les délais de vente se rallongent et les prix se négocient plus qu’il y a quelques mois, 2023 sera donc une année plus difficile pour le secteur. Toutefois le Vaucluse comme l’ensemble de la Région Sud reste attractif.

La FNAIM n’est pas alarmiste pour 2023

Toutefois il n’y a pas lieu d’être alarmiste. En effet la refonte du taux d’usure qui est mensualisé a été un combat remporté par la FNAIM qui devrait soutenir le marché.

De même que le doublement du déficit foncier jusqu’en 2025 pour accompagner la rénovation des passoires thermiques.

L’année 2023 devrait donc malgré tout rester une année dynamique sur les mêmes projections que 2019 qui était le précèdent record en termes de volume de transaction.

De plus, même avec une remontée les taux d’intérêt, ces derniers restent sous le niveau de l’inflation et son en moyenne bien inférieurs à ceux qui étaient pratiqués il y a quelques années.

In fine l’immobilier reste donc toujours une bonne idée.

Source : FNAIM