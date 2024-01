Immobilier Paris : Anne Hidalgo, lauréate du prix Urban Land Institute (ULI) des Visionnaires du développement urbain

L’Urban Land Institute (ULI) a décerné à la Maire de Paris, Anne Hidalgo, le Prix ULI 2023 des visionnaires du développement urbain, qui constitue une distinction parmi les plus prestigieuses et les plus respectées au sein de la communauté mondiale des spécialistes de l’aménagement du territoire et du développement.

« Depuis son premier mandat, la Maire de Paris s’attache à transformer Paris en une ville plus saine, plus inclusive et plus agréable à vivre, mais également souhaite changer le regard que d’autres villes portent sur les futures évolutions possibles « , a déclaré Diane Hoskins, présidente de l’ULI et co-directrice générale de Gensler. «

Sa vision de la ville du quart d’heure, qui se caractérise par une plus grande mobilité, une meilleure qualité de l’air, des espaces publics nombreux et des logements à des loyers accessibles à tous, est une source d’enseignement et d’inspiration pour l’Urban Land Institute et ses membres, qui souhaitent voir progresser ce même objectif ».

La maire de Paris, Mme Hidalgo, est la lauréate toute désignée du 24e Prix annuel de l’ULI pour son engagement en faveur d’un Paris plus inclusif, plus durable et plus prospère, ainsi que pour son action au-delà du territoire parisien.

Un modèle pour les autres villes dans le monde

Chaque année, le Prix ULI distingue une personnalité qui a contribué de manière remarquable au développement des sociétés urbaines dans le monde, fait preuve de vision et établi des standards d’excellence dans le domaine de l’aménagement du territoire et du développement, et dont l’engagement en faveur de la qualité de l’environnement bâti a contribué à une meilleure qualité de vie dans la société.

Mme Hidalgo, première femme élue maire de Paris, est le quatrième maire au monde à recevoir le prix de l’ULI. Elle est saluée pour avoir mis en place des politiques ambitieuses et porteuses de changement qui ont fait de Paris une ville socialement mixte, avec 25 % de logements sociaux, et ont permis de réduire en dix ans les émissions carbones de 40 %. Les initiatives de Mme Hidalgo sont aujourd’hui un modèle pour d’autres villes dans le monde. Elle figure d’ailleurs dans le classement des 100 personnes les plus influentes de 2020 établi par le magazine Time.

Création d’espaces vertes, lutte contre les émissions de carbone et la promotion d’une ville plus durable

Mme Hidalgo a su répondre aux défis sociaux et climatiques de la ville en mettant en œuvre diverses réformes, notamment en redéfinissant Paris dans le cadre de sa politique du quart d’heure et en créant de nombreux espaces verts dans toute la ville.

Sous sa direction, la ville a travaillé avec les associations et les habitants pour que la capitale devienne une communauté juste, piétonne, cyclable, et prête à affronter le changement climatique.

Nombre de ses initiatives ont contribué à imaginer l’utilisation des espaces existants pour une meilleure jouissance et une mobilité plus adaptée pour les personnes qui se trouvent déjà dans le centre de la ville ou qui s’y rendent ou en reviennent.



L’engagement de Mme Hidalgo dans la lutte contre les émissions carbones et pour la promotion d’une mobilité apaisée est démontré par ses projets de création de zones à faibles émissions ou de zones sans voitures à Paris, ainsi que par ses efforts visant à réduire la dépendance des Parisiens à l’égard de la voiture.

Elle a également mis en œuvre une politique très volontariste de développement du logement social pour faciliter l’installation dans la ville des familles, des jeunes, des personnes travaillant à Paris et des personnes défavorisées.

Elle a aussi encouragé la transformation des bureaux, des parkings et des terrains inutilisés en lieux à usage mixte.

Par ailleurs, son engagement visant à la décarbonation du bâti et à la promotion d’une société plus durable s’étend au-delà des limites de la ville de Paris. De 2015 à 2019, Mme Hidalgo a présidé le C40, un réseau mondial de près de 100 maires des plus grandes villes du monde, unis pour faire face à la crise climatique. En juillet, elle a été élue vice présidente du comité directeur.

Une récompense pour soutenir les personnes dans le besoin

Le prix ULI récompense le lauréat à hauteur de 100 000 dollars. Anne Hidalgo fera don de ce prix à une association qui vient en aide aux personnes vulnérables. « Je suis très honorée de recevoir cette reconnaissance de l’Urban Land Institute », a déclaré Mme Hidalgo. « Lorsque j’ai été élue maire pour la première fois en 2014, j’ai voulu porter une vision innovante pour Paris et élaborer des politiques concrètes pour le bénéfice de tous les Parisiens », a-t-elle ajouté.

« Avec mon équipe municipale nous avons défendu des initiatives visant à améliorer les déplacements à pied, à réduire la dépendance à l’égard de l’automobile et à renforcer notre détermination à favoriser les villes durables, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des limites de la ville. Cette reconnaissance témoigne des efforts collectifs qui ont propulsé Paris vers un paysage urbain plus inclusif, plus résilient et plus durable ».

Source : Urban Land Institute