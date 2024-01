Immobilier Mexique : L’île vierge de Cayo Culebra est à vendre 62,5 M€

L’île paradisiaque de Cayo Culebra, située dans la dernière zone intacte de la Riviera Maya, au sud-est du Mexique, dans l’État de Quintana Roo, au cœur de la péninsule du Yucatan, est à vendre.

Estimée à 68 millions de dollars (62,5 M€), par iad, cette zone inhabitée peut devenir la propriété de tout millionnaire rêvant d’un endroit aussi exclusif malgré d’importantes restrictions puisqu’elle ne peut être construite afin de préserver le patrimoine naturel de l’îlot.

Cayo Culebra restera une zone protégée

Cayo Culebra fait partie de la réserve de la biosphère de Sian Ka’an et, à ce titre, ce n’est pas une île ordinaire. La richesse de sa nature en fait une zone protégée où l’impact de l’homme est minimisé.

C’est pourquoi les futurs acquéreurs de ce véritable joyau de la nature de 36 hectares ne seront pas propriétaires à part entière. En effet, la Commission nationale des zones naturelles protégées du Mexique conservera un certain contrôle sur l’île et surveillera toute action pour ne pas qu’elle s’érode par la main de l’homme.

Ainsi, quiconque achète l’île mystérieuse de Cayo Culebra devra respecter certaines règles : interdiction de construire dans n’importe quelle zone, d’effectuer tout type de travaux publics ou privés qui devront se limiter aux cabanes, bungalows, palapas ou de créer tout type de jetée afin qu’aucun bateau ne puisse accoster sur ses rives.

L’objectif est de contrôler l’écologie de la zone

Pour Jean-Noël Ravel, conseiller immobilier iad français, basé au Mexique et chargé de la vente : “Cayo Culebra est exceptionnelle, c’est la dernière île vierge de la Riviera Maya dans une zone des plus paradisiaques que l’on puisse trouver au Mexique. Tant que la biodiversité et les espèces naturelles sont respectées, toute personne intéressée peut l’acquérir et réaliser un rêve”

