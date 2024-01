Epargne : Mon Petit Placement lance Plan B, une assurance-vie avec un rendement de 3,7% nets de frais en 2023

Dans le contexte actuel de forte inflation, les Français maintiennent un réflexe : épargner pour faire face à la vie quotidienne et aux coups durs. Les Français qui atteignent le plafond de leur Livret A engorgent leurs comptes courants avec de l’argent qu’ils ne savent pas comment investir. Si ce comportement s’explique par un besoin de sécurité, il n’est cependant pas le plus adapté pour faire fructifier son argent. Les Français se privent de possibilités d’investissement, notamment par peur du risque et manque d’informations sur les placements financiers.

Forts de ce constat, Mon Petit Placement lance un produit d’assurance-vie en fonds euros, au taux compétitif (3,7 % nets de frais de gestion en 2023) et aux frais réduits. Proposer aux Français une réelle solution pour dynamiser l’argent qui dort inutilement sur leurs comptes courants, tel est l’objectif Mon Petit Placement en s’adossant au fonds euros le plus performant de 2023, celui de la France Mutualiste.

Faute de mieux, les Français se tournent vers les banques pour faire fructifier leur argent

Dans le contexte économique actuel et face à l’inflation, les Français souhaitent garder de l’argent disponible à portée de main, et engrangent donc massivement de l’épargne sur leurs comptes courants, sans savoir qu’il existe des solutions d’investissement plus adaptées. 78 % des Français ont mis de l’argent de côté au cours des 12 derniers mois. Parmi eux, 32 % ont épargné sur leurs comptes courants, 80 % vers un livret d’épargne et 21 % sur un placement garanti. D’après une étude de la Banque de France publiée en mars 2023, les Français ont laissé 415 milliards d’euros sur leurs comptes courants au 3 e trimestre 2022, une somme qui représente une hausse de 50 % en cinq ans.

Pourquoi les épargnants ne trouvent-ils pas de solutions pour investir ? La confiance des Français vis-à-vis des banques « traditionnelles » est en baisse. Les causes de cette défiance ? Des banques réputées trop gourmandes en frais, pas suffisamment transparentes ni innovantes, et des conseils prodigués en matière d’investissement considérés comme insuffisants. Malgré toutes ces raisons, faute de mieux, la banque reste l’acteur prioritaire vers lequel les Français se tournent lorsqu’ils souhaitent évoquer leur épargne.

« Plan B », une assurance-vie ouverte à tous et sans contrainte

C’est dans ce contexte que Mon Petit Placement propose un véritable plan B aux solutions proposées par les institutions bancaires : un contrat d’assurance-vie en fonds euros (disponible depuis le 15 janvier 2024) l’un des moins chers du marché. Ses caractéristiques ? Le capital est garanti, un rendement de 3,7% nets de frais de gestion en 2023 (hors fiscalité), de l’argent non bloqué, pas de frais d’entrée, ni de sortie et pas de frais d’arbitrage. Des frais de gestion fixés de 0,77 %.

Mon Petit Placement ambitionne de collecter 50 millions d’euros en 2024 sur ce nouveau produit dont les caractéristiques répondent aux attentes des Français : sécurité, rentabilité, faibles frais, et argent non bloqué. Ouverte à tous et sans contrainte, l’assurance-vie « Plan B » se présente comme « le bon plan pour garantir l’épargne des Français ». Les frais de gestion sont très bas en comparaison de ceux pratiqués par les acteurs traditionnels. Le produit n’appliquant pas de frais d’entrée, les épargnants obtiennent des gains dès la première année.

2023 : un nouveau souffle pour Mon Petit Placement

Malgré une année mouvementée marquée notamment par 3 contrôles et une phase de restructuration, Mon Petit Placement a su renouer en 2023 avec la croissance. À ce jour, la performance cumulée moyenne des portefeuilles Mon Petit Placement est de 12,6% pour le Portefeuille Intrépide, 14% pour le Portefeuille Ambitieux et 41,5% pour le Portefeuille Tech. La Fintech lyonnaise a également réalisé en octobre 2023 une levée de fonds de 6,5 millions d’euros auprès de La France Mutualiste et avec le soutien de ses investisseurs historiques.

En 2024, Mon Petit Placement entend travailler sur de nouveaux canaux de distribution, continuer à étoffer son offre pour répondre aux enjeux des Français et devenir la plateforme de référence des primo-investisseurs.

« Dans un marché proposant de plus en plus de solutions, de plus en plus de produits et avec des banques qui offrent pléthore de solutions pas forcément toujours lisibles, nous souhaitons, grâce à cette nouvelle offre Plan B, proposer une véritable alternative qui allie quête de performance, disponibilité et garantie du capital, le tout avec beaucoup d’accessibilité ! », explique Thomas Perret, CEO et co-fondateur de Mon Petit Placement.

Source : Mon Petit Placement