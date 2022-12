Quel est ce placement dont votre banquier ne vous parle pas ?

Temps de lecture estimé : 4 min

Vous avez un peu d’argent à placer mais vous avez le sentiment que votre banquier vous propose toujours les mêmes choses ? Investir encore sur une assurance-vie en fonds en euros, des produits bancaires maisons ou encore des livrets bancaires ? Très peu pour vous ! Pourtant, il est possible de placer son argent jusqu’à 6% avec un placement qui a prouvé sa rentabilité sur plusieurs dizaines d’années : la SCPI (Société Civile de Placement Immobilier).

Qu’est-ce que le placement SCPI, le meilleur placement du moment ?

Le placement SCPI permet d’investir dans l’immobilier à partir de quelques milliers d’euros. L’argent des investisseurs est réparti sur un patrimoine immobilier de plusieurs dizaines ou centaines d’immeubles.

Une formule simple puisque les investisseurs n’ont pas à s’occuper de gestion immobilière. Tout est assuré par une société de gestion dédiée.

Les rendements des SCPI peuvent aller jusqu’à 6% pour les meilleures SCPI et sont versés directement sur le compte des investisseurs tous les trimestres.

« Les SCPI ne sont pas un placement inconnu. Elles existent depuis les années 60 et nous avons à cœur de les démocratiser depuis plus de 10 ans. Nous avons véritablement l’impression que les choses changent et nous assistons à une ruée d’investisseurs déçus par les rendements de leurs placements bancaires depuis maintenant 5 ans ! » explique Lionel Benhamou, fondateur de la plateforme d’épargne en ligne, La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com)

Avec une prise de risque mesurée, les SCPI font bien mieux que les fonds euros des assurances-vie qui sont aux abonnés absents du rendement depuis 10 ans ! Les SCPI surclassent aussi les livrets bancaires et le PEL. Elles se positionnent comme le meilleur placement pour la personne qui cherche à faire fructifier intelligemment son épargne.

Ce n’est pas en répétant une erreur que l’on finit par réussir. En matière d’investissements, c’est pareil. Persister à prendre les mêmes placements bancaires que par le passé, c’est l’assurance de ne pas faire mieux. Et c’est dommage, surtout en période d’inflation !

Pour faire mieux que son banquier et investir sur une SCPI qui vous rapporte de l’argent, mieux vaut directement consulter des professionnels du sujet comme ceux de La Centrale des SCPI.

La Centrale des SCPI est une plateforme d’épargne spécialisée sur les SCPI. Les avantages

par rapport à une banque sont multiples :

Un choix de SCPI sans limite, pas de produits maison

0 € de frais de tenue de compte ou de frais cachés

Des experts spécialisés qui connaissent à 100% le sujet

Un service client joignable 6 jours sur 7 par mail ou directement par téléphone au

01.44.56.00.23

Comme le dit le célèbre adage, « on n’est jamais mieux servi que par soi-même ». Les investisseurs peuvent donc consulter librement des fiches SCPI sur le site de La Centrale des SCPI ou encore y effectuer des simulations SCPI.

Il est donc possible de constater qu’il est possible de faire beaucoup mieux en matière d’investissement que placer sur un livret bancaire ou le fonds euros d’un contrat d’assurance- vie ! En quelques clics, un épargnant peut dépasser son banquier !

Au lieu d’attendre que votre banquier vous parle d’un placement plus intéressant que les livrets ou ses fonds boursiers maison, il est possible de mettre à profit la fin d’année pour se renseigner et découvrir comment mieux placer son argent.

La SCPI est consacrée chaque année comme l’un des meilleurs placements dans tous les classements d’épargne. Il est encore temps de s’y intéresser pour en finir avec les rendements décevants de ses placements bancaires !

Avertissement. L’investissement dans une SCPI n’est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d’achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d’être

certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements

de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.