Acheter de l’or et de l’argent permet de diversifier vos investissements. Ce sont aussi des valeurs qui sont décorrélées des marchés actions, un avantage non négligeable en cas de panique bancaire. Alors, comment investir dans l’or et l’argent en 2023 ?

Disclaimer : cet article est à vocation informatif et ne constitue pas un conseil en investissement.

Pourquoi investir dans l’or et l’argent ?

A la différence d’un placement immobilier ou boursier, l’or et l’argent ne créent pas de richesse. Vous ne toucherez donc aucun loyer ou dividende de votre investissement. Alors, pourquoi investir dans ces deux métaux précieux ?

Depuis des millénaires, l’or et l’argent servent de monnaie d’échange. Les banques centrales en détiennent encore aujourd’hui d’importantes réserves. Par exemple, la Banque de France conserve près de 2 400 tonnes d’or, tandis que 10 000 tonnes sont gardées dans les coffres de banques centrales des pays de la zone euro. Ces institutions financières sont donc conscientes de la valeur de ces métaux précieux.

De fait, l’or et l’argent sont deux valeurs refuges. Lors des crises financières, on observe souvent que leurs cours sont contracycliques, c’est-à-dire qu’ils montent, à l’inverse de ceux de la plupart des autres valeurs. Beaucoup d’épargnants ont confiance dans cette denrée réelle et palpable. D’autre part, ils sont deux remparts contre l’inflation. Contrairement à la monnaie fiduciaire qui peut être imprimée « à l’infini », il y a une quantité finie d’or et d’agent sur Terre. Or, selon la thèse monétariste, l’inflation est provoquée par le recours massif à la planche à billets. L’or et l’argent offrent donc une protection bienvenue durant les cycles inflationnistes.

Acheter de l’or ou de l’argent

Vous pouvez d’abord acheter de l’or et de l’argent sous forme de pièces ou de lingots. Pour cela, vous pouvez vous rendre :

Sur des plateformes en ligne : les commissions sont alors souvent plus faibles, car la concurrence est plus directe. Il est conseillé d’utiliser des distributeurs officiels et reconnus, comme Gold Avenue.

: les commissions sont alors souvent plus faibles, car la concurrence est plus directe. Il est conseillé d’utiliser des distributeurs officiels et reconnus, comme Gold Avenue. dans des comptoirs d’achat et de vente : le commerçant vous facture alors sa commission, de l’ordre de 2 à 5 %. Cette dernière est plus faible pour les quantités importantes. Nous vous conseillons donc de privilégier les lingots, si votre budget vous le permet. Sinon, concentrez-vous sur les pièces les plus courantes : le 20 francs Napoléon, le 20 francs Suisse, le Krugerrand et le 50 Pesos.

Sachez que l’or et l’argent d’investissement ne sont pas soumis à la TVA lors de l’achat.

Cependant, à la revente, vous êtes imposé sur la plus-value à 36,2 % (avec la possibilité d’abattements progressifs plus la durée de détention est longue) et payez une taxe forfaitaire sur les métaux précieux de 11 % sur le prix facturé.

Acheter des produits financiers indexés sur l’or ou l’argent

L’or et l’argent en physique peuvent occasionner des coûts de stockage et des dépenses de sécurité. Heureusement, vous pouvez acheter des produits financiers indexés sur leurs cours.

Les ETFs : les Exchange Traded Funds sont des fonds qui répliquent un indice boursier. Vous pouvez viser les ETFs qui suivent un mix d’entreprises de l’industrie aurifère ou de l’argent-métal ou encore miser sur des ETFs de contrats à terme sur l’or et l’argent.

: les Exchange Traded Funds sont des fonds qui répliquent un indice boursier. Vous pouvez viser les ETFs qui suivent un mix d’entreprises de l’industrie aurifère ou de l’argent-métal ou encore miser sur des ETFs de contrats à terme sur l’or et l’argent. Plus de rentabilité mais aussi plus de risques avec l’effet de levier : si vous souhaitez multiplier vos gains, vous pouvez tenter d’investir dans des produits qui autorisent l’effet de levier. Par exemple, les futures, les turbos et les CFDs.

La fiscalité de votre investissement ne diffère pas de celle d’un placement classique. Vos plus-values sont soumises à la flat tax, sauf régime plus avantageux de l’assurance vie.

Vous avez donc le choix entre deux méthodes : acheter des lingots ou des pièces de monnaies ou acquérir des produits financiers qui suivent ces métaux précieux. En tout cas, investir sur l’or et l’argent peut constituer une excellente idée.