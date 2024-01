Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast immo, enregistré en live d’Immo, le congrès immobilier FNAIM, les 4 et 5 décembre 2023, Baptiste Julien Blandet reçoit Jonathan Le Corronc Clady, président de la FNAIM Vaucluse.

Au micro de Baptiste Julien Blandet, le président de la FNAIM Vaucluse partage ses inquiétudes vis-à-vis de la situation du logement. Et fait part de sa déception après l’intervention du ministre du logement, Patrice Vergriete, lors du Congrès de la FNAIM. « Le ministre veut voir les prix de l’immobilier baisser en France, explique t-il. La profession souffre, le secteur du bâtiment aussi. On va avoir une hausse du chômage et des défaillances. Faire baisser les prix coûte que coûte va créer de la détresse sociale ».

À lire Immobilier : La FNAIM rappelle les priorités au ministre du Logement

Comment se porte le marché dans le Vaucluse ? « C’est un département qui résiste plutôt bien, répond Jonathan Le Corronc Clady. Les prix affichent une hausse de 1,5% en un an si l’on ne tient pas compte de l’inflation ». Les perspectives 2024 ? « A l’échelon national, le volume de ventes va redescendre autour 800 000 à 820 000 transactions. On a déjà connu de tels niveaux, c’est sûr… mais à l’époque les pouvoirs publics aidaient le secteur ».

Ce podcast a été enregistré lors de Immo, le congrès de la FNAIM à Paris les 4 et 5 décembre 2023.