Immobilier : Woopen veut devenir la super App’ de l’Immobilier et de l’Habitat

Woopen, le market network de l’immobilier et de l’habitat enrichit sa solution digitale avec l’agrégation de l’intégralité de l’offre immobilière française et de l’ensemble des professionnels de l’immobilier et de l’habitat pour offrir la première super App’ du marché.

Cette nouvelle fonctionnalité vient consolider la solution digitale hybride dopée à l’IA qui combine réseau social et marketplace pour transformer enfin l’expérience immobilière et habitat des particuliers et moderniser les pratiques des professionnels.

Pour une expérience immobilière d’exception grâce à l’IA

Lancée en 2020, Woopen ambitionne de devenir l’outil du quotidien des Français pour la gestion de tous leurs projets immobiliers et habitat et d’impacter profondément et durablement le secteur grâce à ses innovations qui réinventent les usages des particuliers et des professionnels. Depuis sa création, la propTech franco-canadienne a levé 7 millions d’euros pour développer son IA et lancer son market network dédié à l’immobilier et l’habitat en France.

Modèle pionnier, Woopen c’est à la fois un réseau social entre particuliers et professionnels qui reprend les fonctionnalités les plus populaires des grandes plateformes (Instagram, Pinterest, Linkedin, etc.), une marketplace exhaustive et collaborative, et une suite d’outils métiers de transformation pour répondre aux enjeux du secteur.

Véritable super App’, la solution Woopen a été conçue pour offrir aux particuliers une expérience immobilière et habitat à 360° : enrichie, personnalisée et digitalisée.

“Woopen connaît une belle dynamique de croissance depuis son lancement. Un pari loin d’être simple : réussir à accompagner les professionnels dans une transformation profonde vers une digitalisation adaptée et gagnante et dans le même temps offrir aux particuliers un véritable outil du quotidien pour simplifier et réussir chaque étape de leur parcours immobilier. Nous allons continuer à faire évoluer notre super App’ avec toujours plus d’exigence et une ambition claire : incarner la nouvelle génération d’acteurs de l’immobilier et de l’habitat capable de proposer une nouvelle lecture du secteur qui reflète les changements économiques et sociétaux à tous les niveaux”, souligne Jérôme Verdier, co-fondateur et CEO de Woopen.

Une solution qui réunit tous les professionnels du secteur et tous les biens disponibles

En l’espace de 4 ans, la propTech a étoffé sa solution digitale d’innovations majeures parmi lesquelles : des fonctionnalités pratiques pour fluidifier les échanges entre professionnelles et particuliers (messagerie directe et en visio) ; un puissant outil de social selling dédié aux professionnels, unique et breveté à l’international, qui intègre des fonctionnalités inédites telles que la Story Métier et le WLS (Woopen Listing Service) by Woopen, le premier portail collaboratif et grand public de France destiné au partage de mandats et à l’inter-cabinet.

Aujourd’hui, Woopen est la seule solution sur le marché français à réunir tous les professionnels du secteur et tous les biens disponibles sur une application pour améliorer significativement l’expérience côté particuliers et côté professionnels.

Pour les particuliers, l’application défragmente l’offre pour simplifier considérablement la recherche de biens et gagner du temps. Pour les professionnels, qui ont du mal à être visibles sur les portails traditionnels, elle leur redonne la main sur leurs annonces en les intégrant à leurs profils Woopen et en leur permettant d’interagir directement avec les particuliers et de développer leur business.

Bientôt, un compagnon assistant IA Woopen

“Dans les prochains mois, nous allons écrire une nouvelle page de notre histoire en faisant un bond significatif dans l’immobilier du futur. Nous aurons une capacité d’innovation encore plus grande qui nous permettra de développer et de diffuser des technologies de pointe dans le secteur. Notamment proposer notre propre compagnon assistant IA, véritable concierge au service du particulier qui sera capable d’aller beaucoup plus loin dans la personnalisation de la recherche immobilière, dans la collecte et l’analyse de données marché et l’accompagnement client. Et fournir un outil IA de performance pour les professionnels qui leur permettra de booster leur productivité en gagnant du temps dans leur travail d’analyse pour se concentrer in fine sur leur rôle de conseil. Nous sommes au tout début des bouleversements que portera l’IA au modèle traditionnel que nous avons connu jusqu’à présent” explique Jérôme Verdier.