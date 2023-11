Immobilier : Guy Hoquet l’Immobilier certifiée « Great Place to Work » ®

Il fait bon vivre et travailler chez Guy Hoquet l’Immobilier. En témoigne la certification « Great Place to Work ® » après l’étude menée auprès de l’ensemble des collaborateurs du franchiseur.

Apres avoir été couronné « Enseigne de l’Année 2023-2024 » lors de la 36ème édition des Trophées de la Franchise et des Partenariats, organisée par l’IREF, Guy Hoquet l’Immobilier reçoit la certification « Great Place to Work ® », après l’étude menée auprès de l’ensemble des collaborateurs du franchiseur. Cette distinction met particulièrement en lumière les valeurs de solidarité et d’inclusion qui sont au cœur de la culture d’entreprise depuis sa création.

Inclusion et solidarité : les maitres mots de la culture d’entreprise

La certification, basée sur les retours directs et anonymes des employés de Guy Hoquet l’Immobilier, souligne leur appréciation d’un environnement où chacun est reconnu pour sa valeur ajoutée, et d’un cadre particulièrement inclusif : un environnement de travail qui se cultive au quotidien.

« Recevoir la certification Great Place To Work® est un moment de fierté mais aussi de réflexion pour nous tous chez Guy Hoquet l’Immobilier. Je remercie chaleureusement nos collaborateurs pour leur engagement et leur esprit d’équipe, qui rendent ces réussites possibles, déclare Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier. Avec ce label, nos engagements en matière de solidarité et d’inclusion sont reconnus, tout en mettant en évidence les domaines où notre management peut encore s’améliorer. Nous sommes déterminés à prendre ces retours à cœur et à continuer de nous remettre en question pour offrir un cadre de travail encore plus motivant à toute l’équipe, et à celles et ceux qui nous rejoindront. »

Une entreprise où la contribution de chacun est reconnue

Parmi les éléments saillants salués par les salariés de l’entreprise, on retrouve l’inclusion, la convivialité, l’esprit d’équipe et le sentiment de réaliser un travail qui a du sens et contribue au développement de l’entreprise. Des valeurs fondamentales pour accueillir notamment les jeunes générations de collaborateurs et collaboratrices, mais aussi pour garantir un état d’esprit constructif et d’entraide particulièrement recherché par le plus grand nombre.

« Nous voyons cette certification non seulement comme une récompense, mais aussi comme un outil précieux pour guider notre développement futur. Nous sommes engagés à maintenir ces standards ambitieux et à continuer de travailler pour offrir un cadre de travail où chacun se sente à sa place », ajoute Thibaut Welsch, directeur général des opérations.

Un management de proximité apprécié par les salariés

Enfin, il ressort aussi de l’enquête que les employés travaillent dans un contexte très apprécié de proximité avec leurs managers et les dirigeants de l’entreprise. Un item illustré aussi par des occasions régulières de fêter ensemble leurs succès et d’échanger de façon franche et directe sur les points d’amélioration collectifs ou individuels.

« Le collectif représente à mes yeux le socle fondamental d’une entreprise solide et prête à affronter toutes les tempêtes. Cela nous donne une force décuplée pour résister aux changements que le marché immobilier connaît actuellement, et en sortir gagnants », conclut Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.