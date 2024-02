Crowdfunding Immobilier : Une année 2023 sous le signe de la prudence

Depuis sa création en 2014, Homunity, la plateforme en ligne d’investissement spécialisée dans le crowdfunding immobilier, a collecté plus de 687 millions d’euros sur sa plateforme qui compte désormais une base de 27 000 investisseurs inscrits. Malgré un volume de collecte en baisse de 25 % en 2023, dû à un contexte économique défavorable (inflation des matières premières et hausse des taux), Homunity conforte son engagement auprès des investisseurs.

Ainsi, 2023 a été une année record en montant total remboursé avec 82,3 millions d’euros remboursés sur l’année (64,9 M€ en capital et 17,4 M€ d’intérêts) contre 78,9 millions d’euros en 2022 et 53,8 millions en 2021. Avec un rendement moyen de 10,27 % net avant impôts proposé aux investisseurs au S2 2023, Homunity prouve la résilience et le dynamisme du marché du crowdfunding immobilier.

Une année 2023 marquée par l’impact de la hausse des taux

« L’année 2023 a été marquée par un contexte macroéconomique particulièrement délicat. La remontée des taux directeurs par la Banque Centrale Européenne tout au long de l’année pour ralentir l’inflation a eu un impact direct sur les taux d’emprunt, ralentissant ainsi le secteur de l’immobilier dans son ensemble, précise Quentin Romet, cofondateur d’Homunity. C’est pourquoi nous avons privilégié l’engagement auprès de nos investisseurs avec des projets toujours plus sélectifs et un suivi toujours plus accru des opérateurs que nous finançons. Cela nous permet d’établir un bilan d’autant plus rassurant que les projections 2024 sont encourageantes ».

En 2024, Homunity poursuit le développement de ses offres pour proposer depuis la plateforme Homunity.com et selon le profil de l’investisseur, un plus large inventaire d’investissements immobiliers, notamment un produit d’Assurance-Vie dont le lancement sera annoncé dans les semaines à venir.