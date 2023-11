Guy Hoquet l’Immobilier, leader innovant dans le secteur de la franchise, annonce avoir été couronné « Enseigne de l’Année 2023-2024 » lors de la 36ème édition des Trophées de la Franchise et des Partenariats, organisée par l’IREF.

Ce prix prestigieux, décerné par un jury de professionnels de la franchise, récompense notre approche unique et notre engagement envers l’excellence dans le domaine de la franchise, et en particulier dans l’univers des services immobiliers. Explications.

Un modèle de franchise INÉDIT RÉCOMPENSÉ

Ce qui distingue Guy Hoquet l’Immobilier dans son paysage concurrentiel, c’est avant tout un modèle de franchise inclusif, où la formation continue est intégrée au modèle économique pour le franchisé, offrant ainsi un accès illimité à la formation pour l’ensemble du réseau et de ses 4000 collaborateurs.

Cette approche garantit que tous les conseillers de l’enseigne disposent des connaissances et compétences les plus pointues et les plus récentes, pour assurer un service de qualité à leurs clients, qu’ils soient propriétaires, locataires, vendeurs ou acheteurs.

« C’est un grand honneur pour Guy Hoquet l’Immobilier de recevoir le prix de l’Enseigne de l’année 2023-2024 de la part du jury d’experts de l’IREF. Cela récompense d’abord l’engagement des 550 agences et franchisés, et de leurs 4000 collaborateurs au quotidien sur le terrain. C’est aussi le succès de toute une équipe qui, depuis 3 ans à mes côtés, a pris des risques pour transformer l’entreprise en modifiant fondamentalement son modèle économique, en refondant totalement l’identité de la marque, en lançant une nouvelle marque d’immobilier commercial et en mobilisant toutes les forces en présence pour mettre à disposition des équipes une plateforme d’e-learning inédite et propriétaire. », se réjouit Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

« Ghénérations », le projet d’entreprise engagé et engageant de Guy Hoquet l’Immobilier

C’est tout le projet d’entreprise de Guy Hoquet l’Immobilier qui est récompensé par le prix « d’Enseigne de l’Année 2023-2024 » de l’IREF : le projet « GHénérations », pour élever l’immobilier dans la société, construit sur 3 piliers majeurs.

Former

La formation est placée au cœur de la stratégie de l’entreprise.

Cet engagement envers l’amélioration continue des compétences des équipes est la pierre angulaire de la réussite du réseau.

Guy Hoquet l’Immobilier est le seul réseau d’agences immobilières qui permet un accès illimité à la formation en présentiel comme en distanciel, sans surcoût.

Grâce à son modèle unique sur la formation et à sa plateforme d’e-learning propriétaire, Guy Hoquet l’Immobilier rapproche l’apprentissage du geste pour acquérir la compétence.

Innover

L’entreprise a adopté très tôt les nouvelles technologies pour faciliter le travail des agents immobiliers et fluidifier le parcours de leurs clients.

Cette année, Guy Hoquet l’Immobilier a lancé une plateforme d’e-learning propriétaire, pour donner un accès permanent à la formation aux 4000 collaborateurs du réseau.

« Pour rester à l’avant-garde du marché immobilier, nous continuons à être en veille permanente sur les innovations. C’est cette capacité à innover qui offre une valeur ajoutée aux hommes et aux femmes qui nous rejoignent. L’innovation c’est aussi notre capacité à créer de nouveaux modèles de franchise, comme cette année avec le lancement de la marque Hoquet Business qui vise à devenir le leader de l’immobilier commercial d’ici 5 ans. », ajoute Thibaut Welsch, directeur général des opérations.

A lire et à écouter aussi Immobilier commercial : Guy Hoquet casse les codes avec sa franchise Hoquet Business

Réenchanter l’expérience client

L’objectif de Guy Hoquet l’Immobilier est de transcender les attentes des clients.

Pour cela, le franchiseur a analysé chaque point de contact entre les clients propriétaires, locataires, vendeurs et acquéreurs et a identifié les points qui pouvaient être irritants pour les transformer en points de fluidification.

« Nous visons à créer des expériences fluides, mémorables et personnalisées, redéfinissant ainsi le service client dans le secteur immobilier », conclut Delphine Herman, directrice des relations extérieures.

Guy Hoquet l’Immobilier invite les entrepreneurs en herbe comme les passionnés, et tous les professionnels de l’immobilier à rejoindre le réseau, où ils pourront bénéficier de l’expertise d’un réseau trentenaire, innover ensemble et participer à une aventure exceptionnelle pour continuer à façonner l’avenir de l’immobilier.