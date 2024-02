Immobilier : Properstar intègre l’IA pour faire évoluer la recherche immobilière

Grâce à l’IA, Properstar est capable, via son moteur de recherche, de saisir les intentions des futurs acheteurs et locataires, d’adapter ses filtres à leurs besoins et donc d’aller plus loin que leur recherche initiale. Le résultat ? Des annonces qui leur correspondent parfaitement.

Properstar, portail immobilier mondial, dévoile une nouvelle interface intuitive exploitant le potentiel des AI génératives.

Il y a 20 ans, les portails immobiliers bouleversaient la façon dont agences et individus accédaient aux offres. Aujourd’hui, Properstar propose une utilisation de l’IA pensée pour les acheteurs et les locataires, apportant de la subtilité à leur recherche immobilière, comme le ferait un excellent agent immobilier.

L’IA de Properstar analyse les textes des annonces, enrichit les caractéristiques de ces dernières, puis, imagine des critères adaptatifs plus intelligents, prenant en compte la localisation de chaque bien et, pour la première fois, permet de hiérarchiser les souhaits du visiteur. Properstar est capable d’anticiper le type de bien recherché et de proposer des options correspondantes, même lorsque des filtres trop restrictifs pourraient exclure des opportunités prometteuses.

Le 1er moteur de recherche intuitif

Ce nouveau service développé par les équipes R&D de Properstar vise à faire évoluer la présentation des annonces immobilières. Contrairement aux critères restreints des portails habituels, cette solution améliore de manière significative leur pertinence et leur intelligence, les rendant plus contextuels et subtils.

Un nouveau service qui repose sur trois piliers

Une IA qui interprète les annonces : De nombreux détails d’une annonces sont perdues dans les descriptions, les rendant difficiles à rechercher pour les portails immobiliers traditionnels. L’IA de Properstar identifie des éléments essentiels, qui pourraient avoir été omis dans la liste des critères proposés. Elle va les extraire dans le texte de l’annonce, tels que la présence d’une cheminée, d’un garage, d’une cave, d’une cour, d’un espace extérieur et bien plus, et va générer des critères plus pertinents. Cette fonctionnalité garantit que les annonces répondants aux aspirations des utilisateurs ne soient pas exclues, offrant de la souplesse dans leur recherche.

Des filtres intelligents : En générant des mots-clés spécifiques, l’IA affine et contextualise les résultats en fonction de critères propres au secteur de l’annonce, que ce soit une vue sur la mer ou la montagne, un emplacement en centre-ville, ou d’autres critères de proximité. Ainsi le moteur de recherche s’adapte aux spécificités de la région de la recherche pour mieux conseiller.

Une recherche ultra personnalisée et pourtant empathique : Properstar a pris en compte des besoins spécifiques pour garantir que les biens immobiliers proposés répondent aux aspirations de diverses catégories de locataires ou acheteurs. L’utilisateur peut ainsi indiquer si ses critères de recherche sont essentiels ou optionnels , comme la nécessité d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. La recherche n’est plus appauvrie par des critères exclusifs et devient extraordinairement pertinente.

Un exemple concret

Prenons le cas d’une personne à la retraite qui souhaite acheter un appartement à Juan Les Pins mais veut une vue sur la mer et une piscine. L’ascenseur est obligatoire pour elle s’il y a des étages. Ces critères ne sont habituellement pas proposés en l’état sur les portails immobiliers mais, sur Properstar, cette recherche est possible en ces termes exacts. Résultat : 284 appartements et maisons avec ascenseur à vendre.