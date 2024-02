Ariane Artinian reçoit Karelle Jallet, responsable marché chez Neoperl, le géant industriel suisse allemand, équipementier mondial de la robinetterie, dans Mon Podcast Immo. « La thématique de l’économie d’eau a toujours été au coeur de nos préoccupations. Et nous avons toujours cherché à créer des composants qui permettent d’aller dans ce sens », explique t-elle.Le plan eau du gouvernement, 10% d’économie d’ici 2030

Accélérer ces mesures du plan eau

Neoperl s’inscrit dans le plan eau du gouvernement qui comprend 53 mesures pour une meilleure gestion de l’eau et une sobriété hydrique avec pour objectif d’arriver à baisser la consommation en eau des Français de 10 % d’ici 2030.

Le leader mondial de la robinetterie estime pouvoir peut apporter sa pierre à l’édifice puisque le Groupe dispose d’une technologie permettant d’accélérer ces mesures du Plan Eau.

« Nous avons la technologie qui permet de faire économiser 15% d’eau en France et partout ailleurs, reprend Karelle Jallet. Nous fabriquons des régulateurs de débit, qui ne gardent que le nécessaire. Installés, ils ont un impact sur la ressource Eau mais aussi sur les factures d’eau et d’électricité. Avec quelques euros et en remplaçant une pièce, en très peu de temps, nous avons la capacité de rendre un douche hydro économe, sans perte de confort. »

6 citernes d’eau d’économie par an

Un régulateur de débit est fixé quelque soit la pression pour utiliser le bon débit au bon point d’eau : cuisine, 5 litres, douche, 8 litres et salle de bains, 3,4 litres. « Si tous les points d’eau étaient réglés au bon débit, une famille de 4 personnes ferait l’économie de l’équivalent d’une baignoire par jour, de 6 citernes d’eau par an et 500 euros« , conclut Karelle Jallet.

Les produits Neoperl sont disponibles chez les grossistes, les distributeurs ou dans les grandes surfaces de bricolage.