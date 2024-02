Porto-Vecchio : Villa exceptionnelle avec vue panoramique sur la Méditérranée

Bordée de baies paradisiaques, cette splendide villa pied dans l’eau d’environ 175 m², répartie sur deux niveaux, offre une pièce de vie lumineuse donnant sur une large terrasse avec vue panoramique sur la mer, avec cuisine ouverte et cellier. La maison compte 4 chambres avec salle de douche privative.

Piscine et plage confidentielle

À cela s’ajoute une dépendance d’environ 50 m² avec cuisine ouverte sur la pièce de vie, 2 chambres et une salle de douche. La propriété offre un terrain paysager d’essences locales d’environ 6 000 m², avec piscine et accès à une plage confidentielle.

Climat exceptionnel et proximité

Par sa situation privilégiée sur les bords de la Méditerranée, Porto-Vecchio bénéficie d’un climat fait de douceur et d’ensoleillement, dans un environnement au charme unique, non loin de son centre-ville et de l’aéroport international de Figari.

Le prix : 7 700 000€. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Barnes Corse.