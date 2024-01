Biarritz : Magnifique villa art déco en 1ère ligne du golf

Immobilier Biarritz : Pour les joueurs de golf ! Villa construite en 1926, de 8 chambres et 11 pièces, avec vue dégagée et accès au golf, cherche preneur.

En première ligne, face au Golf de Biarritz avec vue dégagée et accès direct, cette magnifique Villa Art Déco de 1926 de 11 pièces et 572 m², ayant conservé ses éléments d’origine, est à vendre. Sa position rend ce bien exceptionnel pour les amateurs de ce sport.

8 chambres et 4 salles de bains

Au calme absolu, sur une parcelle de près de 800 m², la maison développe environ 360m² sur 3 niveaux (plus combles exploitables) avec salon, séjour, salle à manger, cuisine, bureau, 8 chambres, 4 SDB et cabinet de toilette. Un entresol total et un garage complètent ce bien.

Une vue et un accès au golf

Un petit rafraîchissement à prévoir

La maison est bien entretenue, le gros œuvre est en bon état. Il faut prévoir une mise au goût du jour pour en faire un bien d’exception. Les plages et les commodités sont à proximité immédiate.

Le prix : 3 780 000 €. Pour en savoir plus, renseignez-vous sur biarritzsothebysrealty.