Hossegor : Magnifique villa contemporaine dans les pins avec vue sur océan

Entre lac et océan …

Cette magnifique villa contemporaine de 10 pièces dont 7 chambres et 5 salles de bains a été construite en 2008 sur l’une des plus grandes parcelles (plus de 4500 m²) du secteur le plus recherché d’Hossegor.

Elle est située en position dominante, et semble flotter au milieu des pins, offrant une vue dégagée sur l’océan grâce à plus de 200 m² de terrasses avec piscine.

Une villa d’exception en bordure d’océan

La villa offre plus de 550 m² habitables. A la fois fonctionnelle, chaleureuse et inspirante, ses grandes ouvertures sur terrasses permettent une vie dedans-dehors, toujours en contact avec la nature environnante. Une architecture résolument contemporaine et intelligente. Et des volumes à l’équilibre parfait.

Un environnement et une vue d’une beauté rare au calme absolu, sans aucun vis à vis. Le quartier ? Centre-ville, lac et océan sont accessibles à pied ou à vélo en quelques minutes.

Le Prix ? 8 000 000 euros. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.biarritzsothebysrealty.com