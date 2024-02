Immobilier : En période de crise, comment bien évaluer son bien pour une vente réussie ?

L’estimation précise de la valeur d’un bien immobilier constitue une étape essentielle dans toute transaction immobilière. Cependant, cette tâche peut s’avérer complexe, voire un véritable casse-tête pour les débutants, nécessitant une évaluation minutieuse de divers facteurs. De l’environnement local à la qualité des matériaux de construction, en passant par les projets urbains à proximité, chaque détail joue un rôle crucial dans la détermination du prix d’un bien.

Afin d’aider les propriétaires à évaluer au mieux leurs biens immobiliers sans stress, Orpi dévoile quelques conseils clés à garder à l’esprit lors de cette étape primordiale du processus de vente.

L’environnement local

Il est crucial de prendre en compte de manière plus globale le cadre environnant la propriété : présence de commerces, l’accessibilité en transports en commun, ou encore le niveau de sécurité, tant de facteurs qui peuvent fortement influencer la valeur d’un bien immobilier…

L’état général du bien

Évidemment, l’état global du bien doit être soigneusement analysé. Systèmes électriques, plomberie, équipements de chauffage, état des finitions et des équipements… Autant d’éléments à bien identifier pour déterminer les éventuels besoins de réparation ou de rénovation grâce à la réalisation de diagnostics précis en amont.

La surface habitable

Il est important de prendre en considération la superficie totale habitable de la propriété, en tenant notamment compte de la disposition des pièces et de la fonctionnalité des espaces.

La performance énergétique

Dans un contexte actuel énergétique tendu, il est évidemment essentiel de tenir compte de la consommation énergétique de la propriété en notant les sources d’énergie utilisées et les coûts qui y sont associés, afin de comprendre les conséquences financières à long terme.

Le type de construction

Le type de construction est aussi à garder en tête : en effet, il peut avoir un impact sur la solidité structurelle et la durabilité du bien, influençant ensuite les coûts de maintenance futurs et la valeur globale de celui-ci. Le type de construction dépend notamment de la période de construction du bâtiment. Par exemple, un immeuble construit dans les années 70 aura aujourd’hui moins de valeur qu’un immeuble de 990, etc.

La qualité des matériaux

Les matériaux utilisés dans la construction sont aussi à prendre en compte, notamment en ce qui concerne leur résistance aux intempéries, leur durabilité, mais également leur attrait esthétique.

La surface du terrain

Évidemment, la taille du terrain et sa topographie sont également des facteurs clés, permettant aux acheteurs d’évaluer le potentiel pour diverses utilisations (construction d’une piscine, d’une dépendance…), influençant ainsi l’acte d’achat.

Le potentiel du bien

Le bien idéal étant à l’image de chacun, et les acheteurs se projetant souvent dans le bien après quelques travaux, il faut également prendre en compte les possibilités d’expansion ou de réaménagement de la propriété. Un passage indispensable pour que les acheteurs potentiels puissent se projeter

Les projets dans la ville et à proximité du bien

L’environnement global étant primordial, attention à bien se renseigner au sujet des projets de développement urbain, tels que les constructions en cours ou les plans d’urbanisme. Dans certains cas, ces facteurs peuvent influencer la demande et la valeur de votre propriété