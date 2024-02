Immobilier : « L’importance fondamentale des bailleurs particuliers dans le paysage locatif », Christophe Duprat 

Depuis des décennies, les bailleurs particuliers sont les piliers méconnus mais indispensables du marché locatif. Ils jouent un rôle clé en hébergeant en France plus d’un foyer sur cinq. Ils contribuent ainsi à assurer un logement décent pour de nombreux individus et familles à travers le pays.

En retour de ce service, les revenus locatifs perçus sont plus ou moins fiscalisés au gré des politiques logement. En parallèle, les bailleurs particuliers sont aussi confrontés à une accumulation de contraintes nouvelles, un mille-feuille de normes qui changent au gré des courants de pensée.

Cette instabilité qui atteint son paroxysme ce début d’année 2024, menace non seulement la rentabilité de toute opération immobilière mais aussi la capacité même d’une frange habituée à fournir des logements de qualité à 8 millions de foyers. Mettons en lumière l’importance de ces acteurs souvent négligés dans le débat public.

La fluidité du marché locatif dépend des bailleurs particuliers

Il est indéniable que la fluidité du marché locatif repose en grande partie sur la disponibilité et l’engagement des bailleurs particuliers. Leur pari sur l’avenir et leur attrait pour la Pierre reste la réponse première et majeure aux besoins en logement du territoire. Sans leur participation active et risquée, le marché locatif se grippe comme c’est le cas aujourd’hui, avec des conséquences lourdes sur la mobilité, l’emploi, et l’économie dans son ensemble.

En chiffres, en France, 2,8 millions de bailleurs privés fournissent un logement à 7 millions de foyers, soit 35% de plus que les bailleurs sociaux, principaux utilisateurs des revenus générés par l’épargne réglementée des Français.

Un empilement de normes et de contraintes croissant

Malheureusement, les bailleurs particuliers sont confrontés à un labyrinthe croissant de normes et de contraintes administratives qui entravent leur capacité à construire, acquérir puis gérer efficacement leurs biens locatifs.

Des réglementations locales complexes et mouvantes, aux exigences en constante évolution en matière de sécurité et de santé, ils doivent jongler avec une multitude de règles difficilement conciliables avec un principe sain de rentabilité raisonnée. Cette lourdeur réglementaire décourage un nombre croissant de bailleurs potentiels et nuit à la diversification et même au maintien d’une offre locative pourtant indispensable. Par conséquent, les populations locataires sont aujourd’hui figées dans un attentisme forcé, effaçant toute nouvelle option de changement de résidence.

La sur-protection des locataires : un défi supplémentaire

Bien que la protection des locataires soit un droit fondamental rendu nécessaire par une frange de crapules mal intentionnées (les marchands de sommeil), ce droit fondamental génère un déséquilibre de risque trop bien connu de traduit par une sur-protectiondes occupants démontre un lot de conséquences néfastes sur le marché du logement au sens large. Les lois visant à protéger les locataires, toujours basées sur une nécessité du terrain, sont parfois interprétées excessivement, déséquilibrant ainsi depuis trop longtemps la relation entre locataires et bailleurs. Les difficultés rencontrées pour récupérer des loyers impayés ou simplement pour résilier le bail d’un mauvais payeur dissuadent de nombreux bailleurs potentiels de poursuivre leurs efforts d’investissements dans le marché locatif. Ceci contribue aussi à réduire ainsi l’offre disponible et fige encore plus le marché.

Un appel à reconnaître et à soutenir les bailleurs particuliers

Face à ces défis, il se doit de reconnaitre l’importance des bailleurs particuliers dans le paysage locatif. Comment les soutenir afin de pour continuer à fournir un logement de qualité à des population en besoin de mobilité croissant ? Cela passe par 3 grands enjeux : un rééquilibrage juste entre les droits des bailleurs et les droits des locataires ; une suppression de tous les obstacles freinant la fourniture de logements dans les zones tendues ; et la stabilité d’une fiscalité juste et lisible encourageant le maintien des 3 millions de bailleurs particuliers dans leurs projets d’investissement locatif.

Par ces 3 simples actions, en un seul trimestre, les bailleurs particuliers réinvestiront rapidement dans la Pierre et réactiveront ce marché locatif bloqué, essentiel à l’économie et à la vie de nombreux foyers.

Par cette stabilité sur la fiscalité attendue et ce rééquilibrage doucement amorcé, soutenons les bailleurs qui privilégient le cadre de vie des millions de foyers Français face aux alternatives purement spéculatives.