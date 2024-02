Immobilier bassin d’Arcachon : Lorsqu’une propriété coche toutes les cases, les prix s’envolent

Même si le rythme des transactions a ralenti, l’immobilier de prestige dans la station balnéaire d’Arcachon se porte bien et les prix se maintiennent compte-tenu de la rareté des maisons à vendre, surtout sur les produits les plus exclusifs.

Après Biarritz, Michaël Zingraf International Real Estate s’installe au Pyla-sur-mer. L’occasion de faire le point sur l’immobilier dans le Bassin d’Arcachon.

Le bassin d’Arcachon : une station balnéaire très prisée

A 1 heure de Bordeaux, le bassin d’Arcachon est une villégiature maritime très prisée sur le littoral atlantique. Sa station balnéaire, ses forêts de pins, la dune du Pyla ou le Cap qui lui fait face sont un refuge de quiétude qui a accentué son attrait depuis la pandémie. L’arrivée du TGV en 2017 a accéléré l’arrivée des Parisiens qui peuvent jouir du grand air de l’Atlantique à 3 heures de la capitale.

Le bassin s’étale entre deux spots

D’un côté, la pointe du Cap Ferret, ses belles maisons tournées vers le bassin et le soleil levant, un cadre authentique et sauvage avec sa grande plage sauvage côté océan. L’adresse séduit les people qui s’y retrouvent l’été principalement. Dans ces villas en bois, on y privilégie l’entre-soi et la confidentialité.

De l’autre, au pied de la grande dune, la commune du Pyla-sur-mer s’étend le long du littoral jusqu’à Arcachon. A proximité, les secteurs du Moulleau, de Pereire, des Abatilles et de la ville d’Hiver sont les plus demandés.

Ce sont tout au plus une quarantaine de propriétés qui peuvent revendiquer le pied-dans l’eau avec le portillon donnant accès au bout du jardin à la plage.

On y trouve des villas contemporaines, des maisons en bois ou des maisons plus traditionnelles de type arcachonnaise ou basco-landaise.

Dans le quartier en lisière d’Arcachon, au sortir de la Belle Epoque, se développe avec l’entreprise de la famille Gaume des maisons se distinguant par leur unité architecturale, d’inspiration basque.

Qu’il s’agisse du Cap Ferret ou du Pyla, l’un et l’autre ont leurs adeptes mais tous les deux partagent l’agrément de la proximité de la mer.

15 000 euros/m² pour les villas en bord de mer

« Comme sur toutes les côtes, les villas en première ligne sont les plus recherchés« , souligne Cédric Guionie, gérant de l’agence Michaël Zingraf International Real Estate au Pyla, et s’échangent aux alentours de 15 000 euros/m². Elles font pour la plupart entre 300 et 400 mètres carrées, ont jusqu’à 8 chambres et restent des biens rares et très convoitées.

Lorsqu’une propriété coche toutes les cases, les prix s’envolent. Une villa d’architecte de 4 chambres près de l’hôtel La Corniche et jouissant d’une vue époustouflante s’est vendue à 5,7 millions d’euros l’année dernière. Une autre située dans le quartier de Super Pyla s’est échangée à 4 millions.

Entre 5000 et 10 000 euros le mètre carré dans les communes bordant le bassin

Entre les deux pôles du bassin, d’autres communes proposent des résidences secondaires comme celles proche d’Arcachon, La Teste-de-Buch ou Gujan Mestras. Les tarifs sont plus abordables avec des unités entre 800 000 euros et 1,5 millions d’euros. Dans les communes bordant le bassin, les prix oscillent entre 5000 et 10 000 euros le mètre carré suivant l’emplacement et les prestations.

Dans la station balnéaire d’Arcachon, les familles aisés apprécient les quartiers résidentiels des Abattilles ou du Mouleau.

Des prix qui se maintiennent en raison de la rareté de l’offre

Si le marché immobilier de prestige a ralenti le rythme des transactions, les prix se maintiennent compte-tenu de la rareté des maisons à vendre, surtout sur les produits les plus exclusifs. Les villas d’architecte de Lège Cap Ferret sont toujours aussi prisées ainsi que les maisons Gaume bien rénovés du côté du Pyla.

Ces propriétés constituent également un investissement locatif en dehors des périodes d’occupation de leurs propriétaires. « Qu’elle soit parisienne ou bordelaise, la clientèle en grande majorité française de chefs d’entreprise et familles fortunées ont hissé ce spot du littoral atlantique comme un de leurs lieux favoris pour installer leur résidence secondaire« , souligne Michaël Zingraf, Président et Fondateur du réseau qui porte son nom.

Exemples de biens vendus

Secteur hauteur Pyla, villa rénovée par architecte, 260 m² et 1350 m² de terrain, 5 suites, piscine chauffée, vue sur Bassin d’Arcachon. Vendu cet automne en 2023 à 3,8 M d’euros.

Secteur Corniche, villa d’architecte 200 m², avec 4 chambres, 1700 m² de terrain, vue panoramique Bassin d’Arcachon, pointe du Pyla et Cap Ferret : vendu 5,7 M d’euros.

Secteur super Pyla, maison d’architecte 240 m², avec 4 chambres avec piscine, 1200 m² de terrain, vue dégagée sur le bassin et phare Cap Ferret : vendue fin 2023 4 M d’euros