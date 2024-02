Immobilier Tours : Le Groupe Gambetta construit 23 logements abordables

C’est en location-accession que le Groupe Gambetta propose les 23 appartements de sa résidence tourangelle, « Allure », située à l’angle des rues du Pavillon et du Pas-Notre-Dame.

Le dispositif PSLA (Prêt Social Location-Accession) permet aux acquéreurs d’évoluer dans leur parcours résidentiel, grâce à une acquisition en 2 temps : d’abord une phase locative, pendant laquelle le locataire accédant verse une redevance comprenant une part locative et une part d’épargne, puis une seconde phase pendant laquelle il aura la possibilité d’acquérir le logement.

Avec le PSLA, les 23 logements d’« Allure » bénéficient d’une réduction de TVA (5,5% au lieu de 20%). De plus, la taxe foncière est exonérée pendant 15 ans pour les acquéreurs. Enfin le dispositif permet aux acquéreurs de disposer de garanties de rachat et de relogement.

« Nous avons à cœur, au sein du Groupe Gambetta, de proposer des logements abordables et accessibles. Cette opération en PSLA correspond pleinement aux besoins locaux et souligne le développement du groupe dans le Val de Loire », souligne Simon Laporte, Directeur de l’agence Groupe Gambetta de Tours.

Une architecture épurée

Conçue par le cabinet Parallèles Architecture, la résidence « Allure » a été pensée pour s’intégrer à son environnement proche. Proposant des variations de hauteur sur deux ou trois étages, elle s’organise autour d’un cœur d’îlot paysager.

Ses façades, d’un enduit blanc toute hauteur, alternent vides et pleins tandis que des bardages verticaux au ton bois naturel sont appliqués par petites touches, en association avec les toitures à deux pentes en ardoise à bords épaufrés. Les garde-corps aux lignes graphiques en métal gris renforcent la modernité de l’architecture.

Le jardin paysager, au cœur de la résidence, propose des essences variées telles que des charmilles, des viornes ou des lauriers, offrant un cadre verdoyant aux habitants.

Une résidence à taille humaine

Les 23 appartements d’« Allure », du 2 au 4 pièces, proposent de belles pièces à vivre, se prolongeant sur l’extérieur par un balcon, une terrasse ou un jardin au rez-de-chaussée. Certains d’entre eux sont traversants, favorisant ainsi la luminosité des lieux.

Quelques appartements de 4 pièces sont agrémentés d’une suite parentale, gage de confort pour les occupants.

La résidence comprend également 24 places de stationnement en sous-sol.

Tours, entre innovation et nature

Capitale du Val de Loire, Tours se situe à 1h10 de Paris-Montparnasse en TGV, et dispose d’un aéroport à seulement 20 min de son centre-ville. 1er bassin d’emploi et 1er pôle d’enseignement de la Région Centre-Val de Loire, elle soutient, à travers son Pôle d’attractivité MAME et ses 14 500 m² dédiés au numérique, les acteurs de la French Tech Loire Valley, grand pôle numérique de 400 entreprises dans 6 domaines d’expertise.

Tours, c’est également un art de vivre prisé associant histoire, avec la cathédrale Saint-Gatien ou la Basilique Saint-Martin, et nature avec ses 62 parcs et jardins, dont le Jardin Botanique.

La ville dispose également de nombreux équipements culturels tels que le Grand Théâtre, la cinémathèque ou le Musée d’histoire naturelle, mais aussi 20 gymnases, 12 piscines ou encore 3 plans d’eau et autres infrastructures de qualité qui permettent à tous de s’adonner à sa discipline favorite.

La résidence « Allure » profite d’un cadre résidentiel. Le Tram A, tout proche, permet d’accéder facilement aux commerces, services divers tels que pharmacie, boulangerie, supermarché. La résidence profite également de la proximité de l’école primaire Sainte-Marie et de nombreux clubs de sports.

Source : Groupe Gambetta