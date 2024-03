Immobilier : 8 bons réflexes à adopter pour une colocation réussie

Plus qu’un bon plan, l’habitat partagé est devenu un phénomène de société pour améliorer sa qualité de vie et retisser du lien social : 83% des Français estiment que le coût du logement rend difficile le maintien de la mixité sociale à Paris et dans les grandes métropoles et pour 76%, vivre dans un logement de petite taille favorise le mal-être et l’isolement.

S’il n’y a pas un modèle unique de vivre ensemble, il est essentiel de respecter quelques règles pour éviter de créer des tensions entre colocataires et vivre une expérience aussi sereine qu’enrichissante. Tour d’horizon des principaux points d’attention avec Thomas Corman, fondateur de Wellow.

« Au-delà de faciliter l’accès au logement – 85% de Français estiment que la colocation est le seul moyen pour les jeunes de se loger à moindre coût dans de grands appartements – la colocation constitue également une réponse à l’isolement. En effet, selon un rapport récent, 1 Français sur 10 déclare se sentir isolé, ce qui représente 20% des plus de 15 ans », précise Thomas Corman.

Partir du bon pied et établir une charte de la vie commune

Visites, organisation de soirée, répartition des tâches ménagères ou des dépenses communes, organisation des courses et des repas… Un des meilleurs moyens d’assurer la bonne cohésion des colocataires est d’établir un règlement de la vie de la maison.

Rappelant les règles communes de base, il est accepté par tous les habitants et constitue une sorte de contrat de bonne conduite. La charte pourra être imprimée par exemple et affichée dans les parties communes. Une façon simple de les garder en tête.

À lire aussi Location : Ces biens haut de gamme qui intéressent sportifs, partenaires des JO et visiteurs

Ne pas oublier que les bons comptes font les bons colocs

Le bail est un des premiers liens entre les habitants. Pour éviter les sources de tensions liées à la gestion financière, il est fondamental de respecter sa part du contrat en payant le loyer en temps et en heure ! Il en va de même pour les charges courantes.

Certaines dépenses sont indivisibles à la vie de la colocation – produits d’épicerie ou d’entretien par exemple – et il important de répartir équitablement les frais communs. Et s’il arrive qu’un jour un colocataire rencontre quelques difficultés financières passagères, le mieux est d’en parler et de faire jouer les forces de la vie en colocation : l’entraide et la solidarité !

Répartir équitablement les tâches ménagères

Le ménage : élu première source de conflits en colocation ! Aspirateur, poussières, vaisselle, poubelles, nettoyage des espaces partagés : si tout le monde n’a pas la même tolérance au désordre ni les mêmes habitudes en matière d’hygiène, il n’en reste pas moins que des espaces communs bien entretenus favorisent le bien-être collectif et le bien-vivre ensemble.

Respecter les espaces personnels et communs

Qui dit colocation dit partage. Toutefois, chaque colocataire doit pouvoir bénéficier de son espace personnel pour se reposer, lire, prendre un petit temps seul et ranger ses effets personnels.

Mieux vaut ne pas transiger sur le respect de l’intimité, le soin apporté aux affaires des autres et évidemment toujours demander l’autorisation avant d’utiliser ou emprunter quelque chose qui appartient à un autre colocataire.

De la même manière, les espaces de vie commune ne doivent pas se transformer en extension des chambres ! Il est donc préférable de ne pas envahir les pièces partagées avec des effets personnels.

Communiquer pour désamorcer les problèmes

La cohabitation n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Rien de plus normal que d’avoir parfois des désaccords. Dans cette situation, le pire serait de laisser la situation s’envenimer !

Pour instaurer une communication saine et transparente, l’organisation d’une assemblée générale des colocataires peut être une bonne solution. Sur un rythme défini au préalable, les habitants se réunissent pour échanger librement sur le fonctionnement de la vie en communauté, désamorcer les petits malentendus, lever les non-dits, revoir les règles établies ou en définir de nouvelles dans le but d’améliorer la vie en collectivité.

Attention : ces rendez-vous ne doivent pas remplacer la communication et les échanges au quotidien.

Miser sur l’entraide et la solidarité

L’entraide est au cœur de la vie colocation : un service accordé est un service rendu ! Il n’y a pas de meilleur moyen d’établir une dynamique de confiance et de renforcer les liens entre les colocataires.

D’autant qu’il n’est rare que la colocation soit choisie par les jeunes, étudiants ou entrant dans la vie active, qui arrivent dans une nouvelle ville. Quel meilleur moyen pour faciliter leur installation et leur intégration que partager conseils, bons plans et bonnes adresses ou de donner un coup de main pour réaliser des formalités administratives.

Respecter le rythme de vie et les besoins de chacun

Horaires de travail ou de cours, révision d’examen, temps de sommeil : les habitants d’une colocation n’ont pas tous les mêmes rythmes de vie.

Pour une cohabitation sereine, la règle d’or est de respecter les besoins de chaque habitant en limitant les nuisances sonores par exemple, en ne fumant pas dans les pièces de vie commune ou encore en demandant l’autorisation de la maisonnée avant d’inviter des amis ou d’organiser une soirée.

Partager des moments de convivialité entre colocataires

Une fois par semaine, ou une fois par mois peu importe, le plus important pour renforcer les liens et maintenir la convivialité c’est évidemment de partager des moments et des souvenirs entre colocataires.

S’ils prennent souvent la forme des traditionnels repas ou apéros, pourquoi ne pas explorer de nouvelles formes d’activités ? Cela peut être une sortie sportive ou artistique ou un engagement bénévole pour soutenir les actions d’une association dans laquelle tout le monde se reconnait.

« La colocation est un formidable moyen de créer ou de recréer du lien social, d’élargir ses horizons en rencontrant et découvrant de nouvelles personnes, de renouer aussi avec les valeurs de solidarité et d’entraide… Une expérience de colocation réussie, ce sont en général des souvenirs et des moments que l’on conserve pour la vie » conclut Thomas Corman.