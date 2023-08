Immobilier : Et si la colocation était la solution pour plus d’espace et moins de dépenses ?

L’avantage de choisir la colocation plutôt qu’un studio c’est le gain d’espace sans dépenser plus. Démonstration avec l’étude Flatlooker.

En optant pour la colocation, les locataires peuvent accéder à un logement spacieux comportant des espaces communs tels que des salons, des cuisines équipées et parfois même des jardins. Avec une moyenne de 41 mètres carrés, ces espaces communs viennent indéniablement enrichir l’expérience de vie en colocation. En moyenne, la surface privative (chambre) est de 11m².

La justesse de l’évaluation de l’espace offert par la colocation repose sur la prise en compte de la surface habitable totale. Celle-ci se compose de la surface privative (la chambre) et d’une part proportionnelle de la surface des espaces communs, déterminée en fonction du nombre de colocataires.

Globalement, en France, la surface habitable moyenne en colocation s’élève à 22 mètres carrés, soit le double de la superficie moyenne d’une chambre seule. Lorsqu’on inclut la surface habitable totale, la colocation s’affirme comme une solution offrant un espace de vie supérieur au studio traditionnel.

La colocation : un choix économique intelligent pour des loyers plus abordables

Parallèlement, la colocation se révèle être une option financièrement astucieuse. Pour le locataire et l’investisseur. Selon l’analyse du portefeuille immobilier de Flatlooker, le loyer moyen d’une chambre en colocation est d’environ 430 euros (pour une surface habitable moyenne de 22 m²) contre 680 euros pour un studio individuel de surface équivalente. Il est donc indéniable que la colocation pour un jeune permet de réaliser des économies significatives sur le loyer.

« Pour un espace de vie similaire à celui d’une colocation, soit 22 m², les locataires individuels se retrouvent à devoir débourser en moyenne 1,6 fois le prix d’une chambre en colocation. Cette réalité met en évidence l’avantage financier indéniable de la colocation, une solution de logement à la fois économique et conviviale », précise Nicolas Goyet, CEO de Flatlooker.

De plus, la répartition des dépenses courantes telles que l’électricité, l’eau, l’internet entre les colocataires est une opportunité supplémentaire de diminuer les charges mensuelles. Cependant, pour une analyse nuancée, il est important de prendre en compte la surface habitable totale. En effet, bien que le coût au mètre carré d’une chambre en colocation (surface privative uniquement) puisse sembler plus élevé (38 euros contre 30,8 euros pour un studio), l’intégration de la surface commune dans le calcul fait chuter le prix du loyer au mètre carré à 19,3 euros, rendant ainsi la colocation nettement plus avantageuse.

En somme, la colocation apparaît comme une solution de logement économiquement avantageuse et offrant une plus grande surface habitable. Lorsqu’on prend en compte l’ensemble des facteurs, il devient évident que la colocation est réellement synonyme de gain d’espace et d’économies sur le loyer.

Focus sur la ville de Lille

Selon les données fournies par l’équipe de Flatlooker concernant les loyers des chambres en colocation, on constate que le loyer moyen hors charges est de 440 euros. Par ailleurs, le loyer moyen pour un studio se situe légèrement au-dessus à 444 euros, une différence qui peut sembler minime à première vue.

Cependant, un examen plus approfondi révèle un écart significatif en termes de surface habitable et donc de coût au mètre carré. En effet, en comptabilisant la part proportionnelle des espaces communs, un colocataire bénéficie en moyenne d’une surface habitable de 22,3 mètres carrés, ce qui équivaut à un coût de 18,9 euros au mètre carré.

Par contraste, un locataire d’un studio typique de 17 mètres carrés se retrouve à payer 25,9 euros au mètre carré. Cela signifie que le coût au mètre carré pour un studio est en réalité 1,3 fois supérieur à celui d’une chambre en colocation à Lille !

Focus sur la ville de Toulouse

Dans cette ville, le loyer moyen hors charges d’une chambre en colocation est fixé à 380 euros. Cette somme couvre une chambre d’environ 10 m², mais, en tenant compte de la surface des espaces partagés, la surface habitable totale atteint 22,3 m². En comparaison, le loyer moyen d’un studio est de 518 euros hors charges, une différence de prix non négligeable qui devient encore plus évidente lorsque nous considérons le coût au mètre carré.

En fait, bien que la superficie de la chambre en colocation soit généralement de 10 m² à Toulouse, la surface habitable totale, en incluant les parties communes, est de 22,3 mètres carrés. Pour un studio, cette superficie est généralement de 19,5 mètres carrés. Lorsqu’on compare ces chiffres au coût par mètre carré, nous obtenons 16,6 euros pour la colocation et 26,6 euros pour le studio. Cela signifie que le coût au mètre carré d’un studio est 1,6 fois plus élevé que celui d’une chambre en colocation à Toulouse !

Réduire ses dépenses tout en accédant à une plus grande surface habitable

La colocation est devenue une solution attrayante pour ceux qui cherchent à réduire leurs dépenses tout en accédant à une plus grande surface habitable. Elle offre une alternative pratique, abordable et confortable pour répondre aux besoins des locataires d’aujourd’hui. Que ce soit pour les étudiants ou les jeunes actifs, la colocation s’avère être une option avantageuse, garantissant un espace de vie plus spacieux sans compromettre le budget.

*La surface habitable en colocation se calcule en additionnant la surface de la chambre privative à la part proportionnelle de la surface des espaces communs répartie entre les colocataires. Prenons un exemple arbitraire : Imaginons une colocation de 3 personnes avec une chambre privative de 14 m² et une la surface des espaces communs soit de 60 m².

Exemple d’un calcul de surface pour une colocation

Surface habitable moyenne en colocation = 14 m² (chambre privative) + (60 m² (espaces communs) / 3 (nombre de colocataires)). Ce qui donne une surface habitable totale de 34 m² en colocation de trois personnes pour cet exemple.