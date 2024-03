Immobilier Paris 18e : L’ancien Grand garage Clignancourt transformé en logements

Une transformation emblématique

Care Promotion, en collaboration avec Atome Promotion, a récemment relevé un défi architectural au cœur du 18e arrondissement de Paris. Le projet, baptisé « 120 Clignancourt », est une résidence comprenant deux bâtiments et abritant 47 logements sociaux.

En conservant la façade et une partie de la structure d’origine, notamment les planchers, poteaux et poutres, le bâtiment a été surélevé de trois niveaux grâce à une structure bois. Malgré les défis techniques liés à l’espace contraint de l’ancien garage, le programme excède de 20 % les exigences de la RT2012 et est certifié Bâtiment Energie Environnement (BEE).

Intégration innovante dans le tissu urbain

En réponse aux besoins contemporains, le « 120 Clignancourt » intègre neuf panneaux solaires photovoltaïques sur son toit-terrasse végétalisé pour alimenter les parties communes en électricité. De plus, au rez-de-chaussée, un Espace de Logistique Urbaine de 500 m² facilite les transferts de colis entre véhicules, anticipant ainsi la croissance des livraisons à domicile … Bref, la flottille du dernier kilomètre !

« Nous nous engageons à promouvoir l’innovation sous toutes ses formes. A l’heure de la zéro artificialisation nette cette réalisation est également l’illustration concrète de la reconstruction de la ville sur la ville », souligne Emmanuel Rolland, Président de Care Promotion.

Une œuvre d’art signée de l’artiste Alice Elleboode, évoquant les pavés parisiens, a également été installée dans le hall de la résidence, ajoutant une touche artistique à cet espace de vie urbain contemporain.

Un nouveau chapitre dans l’histoire urbaine de Paris

Composée de deux bâtiments, l’un en R+7 et l’autre en R+4, la résidence offre une variété de logements, allant du T2 au T5, répartis sur des surfaces de 39 m² à 123 m². Les appartements en dernier étage sont agrémentés de terrasses, certaines atteignant une surface généreuse de 46,54 m².

Ce programme de 3 602 m² a été vendu en démembrement de propriété à PAREF pour la nue-propriété et à la RIVP pour l’usufruit locatif social. Il a été réalisé en co-promotion par Care Promotion et Atome Promotion et conçu par le cabinet d’architecture Elleboode et MOE Exécution Cabinet Racine Hervé Blondeau.

« Le 120 Clignancourt illustre notre engagement en faveur du recyclage urbain, offrant une réponse concrète au besoin de logements dans les zones densément peuplées », ajoute Stéphanie Ansinelli, Directrice Grands Projets & Partenariats chez Care Promotion.