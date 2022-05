Immobilier de demain : Un ancien garage transformé en logements à Paris 18ème

Garage parisien en logements : la Foncière de Transformation Immobilière et Paris Habitat se mobilisent pour inventer la ville de demain

La Foncière de Transformation Immobilière (FTI), filiale du Groupe Action Logement, et le bailleur parisien Paris Habitat, portent un projet. Ils vont ainsi transformer un garage dans le VIIIème arrondissement parisien en 18 logements familiaux sociaux et intermédiaires.

Face au besoin de logements abordables à Paris, la FTI et le bailleur Paris Habitat, unissent leurs compétences. Le tout afin de produire une offre qualitative et innovante dans la capitale.

La FTI vient d’acquérir auprès de Laborde Haussmann, un garage d’une surface de plus de 2 500 mètres carrés. De son côté, Paris Habitat a signé une promesse de bail à construction avec la FTI . Ainsi, il assurera la maitrise d’ouvrage directe de la mutation de ce bâtiment.

À terme, il y aura 18 logements familiaux sociaux, intermédiaires et un commerce. Le tout sera ainsi livré après dépollution et transformation du site. Une attention particulière sera portée à la qualité d’usage des logements qui bénéficieront pour la grande majorité d’une double exposition. Au-delà du programme lui-même, cette opération porte une ambition environnementale et architecturale forte. Notamment avec une volonté assumée de favoriser le réemploi des structures existantes. Mais aussi l’envie d’une désartificialisation de la parcelle avec l’intégration d’une cour intérieure végétalisée, ainsi qu’une préservation de certains éléments de la façade.

Les travaux de réhabilitation débuteront au quatrième trimestre 2023 avec une livraison au troisième trimestre 2025.

«Les ambitions environnementales et l’ingénierie partenariale portées par la Foncière de Transformation Immobilière se traduisent une nouvelle fois par la réalisation d’une mutation d’un immeuble économique pour proposer de nouveaux logements abordables au cœur de Paris. Cette opération est l’aboutissement d’un travail collaboratif mené avec les équipes de Paris Habitat dont je salue l’implication et le professionnalisme », déclare Samira NINAHABBAZ, Directrice Générale Déléguée de la Foncière de Transformation Immobilière