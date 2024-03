Logiadapt‘, startup de l’agetech spécialiste du maintien à domicile, lance le premier simulateur en ligne MaPrimeAdapt’, permettant aux utilisateurs de vérifier leur éligibilité et de calculer immédiatement le montant de leur prime pour les travaux d’adaptation de leur logement. L’adaptation du logement joue un rôle crucial dans la prévention des accidents, en particulier chez les seniors.

Selon des données EY, les avantages incluent une réduction de 20% des chutes chez les personnes âgées, une probabilité accrue de retour à domicile après une chute (10% de plus) et une diminution de 10% sur les principaux accidents des aides à domicile.

Jusqu’à 15 400€ pour les travaux d’adaptation

Avec le simulateur gratuit MaPrimeAdapt’, Logiadapt’ offre la possibilité aux utilisateurs de connaître instantanément le montant potentiel de la prime qui leur est accordée, pouvant atteindre jusqu’à 15 400€. Cette initiative unique sur le marché permet aux bénéficiaires de planifier leurs travaux en toute connaissance de cause.

La démarche préventive d’adaptation de son logement contribue non seulement à éviter des coûts liés aux prises en charge en établissement spécialisé, aux frais de santé post-chute et aux arrêts maladie des aides à domicile, qui se blessent dans des logements non adaptés.

Logiadapt‘, dans une démarche responsable et sociétale, accompagne les particuliers de manière exhaustive, du diagnostic du logement avec un ergothérapeute, jusqu’au suivi des travaux via son réseau d’artisans et des démarches administratives, contribuant ainsi à la mission de réduire les accidents liés aux chutes à domicile.