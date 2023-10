Meilleurs Agents lance un simulateur permettant d’estimer la durée de rentabilité de chaque projet. Il calcule le nombre d’années nécessaires pour qu’un projet d’achat soit financièrement plus intéressant que la location. Intéressé (e) ?

Un nouvel espace en ligne gratuit et ouvert à tous

Est-il préférable d’acheter ou de louer ? En période de baisse des prix de l’immobilier mais aussi d’augmentation des taux de crédit, cette question préoccupe à juste titre les candidats à l’acquisition .

Devenir propriétaire est-il un choix pertinent ? Pour vous aider à y répondre, l’équipe scientifique de Meilleurs Agents a conçu un simulateur « acheter ou louer ».

Quelques clics pour arbitrer entre achat et location

Accessible gratuitement à tous les particuliers, cet outil modulable calcule en temps réel le nombre d’années nécessaires pour qu’un projet d’achat soit financièrement plus intéressant que la location en tenant compte de différents critères :

apport,

conditions de financement,

montant estimé des charges de copropriété et de la taxe foncière…

et de plusieurs scénarios économiques.

Déterminer la durée de rentabilité requise pour un projet immobilier

Le simulateur “acheter ou louer” permet de déterminer la durée de rentabilité requise pour un projet immobilier. Cette durée correspond au nombre d’années nécessaires pour qu’un projet d’achat soit financièrement plus intéressant que l’alternative de la location d’un bien équivalent.

L’outil s’ajuste en temps réel à des critères essentiels tels que la localisation, le plan de financement ou encore les charges estimées.

De plus, ces paramètres peuvent être projetés selon différents scénarios économiques, allant du plus optimiste au plus pessimiste, offrant aux utilisateurs les bonnes informations pour se positionner avec assurance sur ce marché complexe.