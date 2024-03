Crédit immobilier : Caisse d’Epargne propose deux prêts adaptés aux primo-accédants

Les 15 Caisses d’Epargne se mobilisent pour accompagner et favoriser l’acquisition de la résidence principale des primo-accédants avec deux dispositifs spécifiques : Grandioz, un prêt évolutif qui permet de gagner jusqu’à 10 % de capacité d’emprunt avec des mensualités de départ plus faibles et le bail réel solidaire qui rend l’accession à la propriété plus abordable de 25 % à 40 %1 en moyenne grâce à la dissociation du foncier et du bâti ainsi qu’à une TVA réduite (5,50%).

Grandioz, le prêt immobilier évolutif

Grandioz, spécialement conçu par Caisse d’Epargne pour les clients souhaitant accéder à la propriété, leur permet de débuter le remboursement de leur prêt avec des mensualités de départ plus faibles qui s’adaptent ensuite à l’évolution de leurs revenus de façon progressive et modérée.

Ce prêt évolutif, à taux fixe et dont la durée peut aller jusqu’à 25 ans, constitue un bon moyen de devenir propriétaire de son logement puisqu’il fait gagner jusqu’à 10% de capacité d’emprunt tout en préservant le pouvoir d’achat.



Le bail réel solidaire pour les primo-accédants

Le bail réel solidaire (BRS) est un dispositif qui aide les ménages modestes à devenir propriétaire d’un logement neuf situé en zone tendue à un prix abordable, disponible dans un grand nombre de Caisses d’Epargne. Ce bail de longue durée destiné à l’acquisition de la résidence principale repose sur le principe de la dissociation du foncier et du bâti permettant ainsi de réduire le coût d’acquisition du logement de 25% à 40 %1 en moyenne.

L’emprunteur acquiert le logement (le bâti) et paie un loyer modéré à l’Organisme Foncier Solidaire (OFS) pour l’occupation du sol (le foncier) sur lequel est situé le logement. Autres avantages : le BRS bénéficie d’un taux de TVA de 5,50 % au lieu de 20 % sur le prix du logement, soumis aux mêmes plafonds de ressources et de prix que le Prêt Social de Location Accession (PSLA), et de l’exonération de 30% de la taxe foncière. Il est également cumulable avec toutes les solutions de financement, y compris le PAS (prêt d’accession sociale) et le PTZ.

« Dans le contexte actuel, Caisse d’Epargne sont pleinement mobilisées pour continuer à financer et à faciliter l’acquisition de la résidence principale des Français, en particulier des primo-accédants. Nos conseillers sont là pour étudier la situation et le projet de chacun de nos clients partout en France afin qu’ils puissent concrétiser leurs projets immobiliers », explique Jacques-Olivier Hurbal, directeur du Développement Caisse d’Epargne.

1La dissociation du foncier et du bâti permet d’offrir une économie de 25 à 40% en moyenne par rapport au prix du marché (source CAFPI).