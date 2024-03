Paris 16ème : Le restaurant L’Oiseau Blanc confirme sa deuxième étoile au Guide Michelin

L’Oiseau Blanc, restaurant signature du Peninsula Paris, célèbre avec fierté le maintien de sa deuxième étoile Michelin, une reconnaissance exceptionnelle décernée par le Guide Rouge pour la troisième année consécutive.

« La pérennité de cette deuxième étoile résulte d’un travail durable, d’une passion inaltérable et d’un dévouement indéfectible venant d’une équipe unie. C’est une profonde satisfaction de pouvoir partager aujourd’hui cet accomplissement le temps d’une nouvelle année avec nos clients qui s’avèrent être une source d’inspiration au quotidien. », confie David Bizet, le Chef du restaurant doublement étoilé.

Vue grandiose sur les toits de Paris

Niché au sixième étage de l’hôtel, le restaurant offre une vue grandiose sur les toits de Paris et les principaux monuments de la capitale. En hommage aux pionniers français de l’aviation,

L’Oiseau Blanc invite à un voyage culinaire sans égal. La nuit venue, un bleu profond enveloppe la salle, laissant l’imaginaire s’envoler et les papilles s’éveiller.

Le Chef David Bizet ainsi que son équipe dévouée ont su maintenir un niveau d’exception année après année, offrant une expérience gastronomique mémorable qui marie créativité, saveurs exquises et fin service. La cuisine française y est contemporaine, singulière et délicate avec une forte attention portée à la sélection de produits de saison et du terroir français.

Harmonie des saveurs et accords parfaits entre mets et vins

Au cours de leur visite, les convives découvrent l’harmonie des saveurs élaborées avec passion par la talentueuse équipe de L’Oiseau Blanc. Ils peuvent notamment déguster un cochon ibérique harmonieusement travaillé avec un calamar à l’encre, une crevette grise et de l’oseille fraîche, un turbot rôti printanier marié à la morille ou encore un bar à la nage sublimé par des notes iodée et une rondeur dans ses saveurs de foie gras.

Florent Martin, Chef Sommelier et Meilleur Ouvrier de France, travaille main dans la main avec les équipes en cuisine pour proposer des accords parfaits entre mets et vins. Attaché à la découverte de nouveaux talents, mais aussi sensible à l’adaptation des vignerons au réchauffement climatique, il aime proposer à ses hôtes des cuvées issues de la nouvelle viticulture.

Enfin, la talentueuse Cheffe Pâtissière Anne Coruble, enchante les papilles des plus gourmands grâce à ses créations sucrées audacieuses, élégantes et pleines d’émotions, comme avec sa floralie de citron, qui séduit les fins palais grâce à un subtil équilibre entre l’acidité du citron, la richesse de l’olive noire de Kalamata et la fraîcheur du shiso pourpre.

« Nous sommes heureux de célébrer cette réussite aux côtés du Chef David Bizet et de toute l’équipe de L’Oiseau Blanc pour une troisième année. Cette distinction vient reconfirmer notre position au cœur de la Ville Lumière en tant que destination incontournable pour les amateurs exigeants de haute gastronomie. », déclare Vincent Pimont, Directeur Général du Peninsula Paris.

En pratique : Péninsula, 19 avenue Kléber, 75116 Paris. Menu disponible en ligne. Déjeuner : tous les jours de 12h00 à 14h30. Dîner : tous les jours de 19h00 à 22h00. Réservation au 01 58 12 28 88 ou à oiseaublancppr@peninsula.com