Investissement locatif en 2024 : comment évaluer les risques et les rendements en tant que jeune investisseur ?

Vous êtes jeune, ambitieux et vous envisagez sérieusement de plonger dans le monde de l’investissement immobilier ? Investir dans l’immobilier peut être une aventure passionnante et lucrative. Mais comme pour tout investissement, il y a des risques à considérer. Que vous envisagiez d’acquérir un appartement douillet ou de vous lancer dans les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier), découvrez comment d’une analyse de rentabilité à la mise en place de stratégies pour minimiser les risques vous pourrez faire davantage fructifier votre investissement en 2024 et au-delà.

Mettre au clair ses objectifs avant tout projet

Avant de signer le moindre contrat, prenez le temps d’effectuer des recherches approfondies sur le marché immobilier local et national. Qu’il s’agisse des tendances actuelles, des taux d’occupation, des prix de location moyens et des prévisions de croissance : plus vous en savez sur le marché, plus vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées. Des outils sont à votre disposition pour vous éclairer, comme un comparateur de solution de financement. Ces études vous permettront de définir clairement vos objectifs financiers à court et à long terme. Voulez-vous générer un revenu passif stable à partir de vos investissements locatifs, ou êtes-vous plus intéressé par l’accumulation de richesse à long terme ? C’est en comprenant clairement vos motivations que vous pourrez les utiliser comme guides pour déterminer le type de propriété qui correspond le mieux à vos besoins.

Quel type d’investissement locatif rapporte vraiment ?

L’investissement locatif rentable vise à vous donner un coup de pouce financier régulier pour améliorer votre quotidien. Imaginez-vous, acheter un appartement, le mettre en location, et récolter les loyers pour une meilleure qualité de vie, avec même l’espoir de le revendre plus cher par la suite. Mais attention, pour que ce projet soit vraiment rentable, vous devez jongler avec quelques éléments, comme l’emplacement de votre bien, le marché locatif dans votre coin, les coûts d’acquisition et de gestion, sans oublier la fiscalité foncière.

À noter : le rendement locatif moyen en France est de 5,9 %. Pour 2024, un rendement locatif qui s’élève à 6 % ou plus est considéré comme un bon taux.

Mais comment savoir si votre investissement locatif va vraiment booster vos finances en 2024 ? C’est là que les maths (pas trop compliquées, promis) sont utiles. Vous devez estimer différents types de rendements pour évaluer la rentabilité de votre projet : prenez le montant du loyer par mois, multipliez par 12 pour avoir l’année complète, puis divisez par le prix d’achat (en incluant tous les frais) et vous multipliez par 100. Facile, non ? Par exemple, pour un achat de 100 000 euros et que vous louez 700 euros par mois, cela donne un rendement locatif brut de 8,4 %.

Ensuite, il y a le rendement net de charges, qui prend en compte toutes les petites dépenses déductibles comme la taxe foncière ou les frais de gestion du syndic : il s’agit du même calcul que pour le brut, mais retirez ensuite toutes ces charges ! Quant au rendement double net, il inclut également les aspects fiscaux liés à votre tranche marginale d’imposition. Avec ces calculs, vous aurez une vision plus claire de la rentabilité réelle de votre investissement, et de la somme d’argent qu’il pourrait vous rapporter.

Petit conseil : n’oubliez pas d’inclure les frais de gestion si vous confiez la gestion de votre bien à un professionnel.

Qu’en est-il du montant du loyer en 2024 ?

Même si les prix des propriétés ont tendance à baisser, les loyers en France continuent de grimper. Selon la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim), les loyers dans les grandes villes ont grimpé en moyenne de 3,1 % en janvier 2024 par rapport à l’année précédente. Et devinez qui mène la danse dans la course aux loyers ? Paris, bien sûr ! La ville affiche les loyers les plus élevés du pays pour l’instant, avec un prix moyen de 27,6 euros par mètre carré. Juste derrière se trouvent des villes comme Nice (16,9 €/m2), Annecy (15,6 €/m2), La Rochelle (15,4 €/m2) et Lyon (14,2 €/m2).

Mais ces hausses de loyer chamboulent la donne pour les rendements locatifs en 2024. D’un côté, une augmentation des loyers peut gonfler vos revenus locatifs, ce qui peut dynamiser votre rentabilité globale. Mais avant de se réjouir, pensez à des facteurs comme la demande de location dans la région, les prix du marché et les coûts liés à la gestion de la propriété. Après tout, vous voulez vous assurer que votre investissement est solide comme un roc, n’est-ce pas ? Donc, même si les hausses de loyer semblent être intéressantes au début, il est important de faire les calculs et de s’assurer qu’elles sont réellement rentables en fonction de votre projet.

Les astuces de défiscalisation immobilière qui cartonnent

Avec un investissement locatif, vous pouvez en bonus réduire vos impôts : il existe plusieurs dispositifs de défiscalisation à considérer. La loi Pinel, prolongée jusqu’en 2024, vous permet de déduire jusqu’à 14 % du montant de votre investissement pour l’achat d’un bien neuf. Le dispositif Loc’Avantages, anciennement la Loi Cosse, offre jusqu’à 65 % de réduction fiscale en échange de loyers abordables. La loi Malraux, elle, est valable jusqu’au 31 décembre 2024 et vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôts pouvant atteindre 30 % du montant des travaux de rénovation sur un bien ancien. Pour les biens classés monuments historiques, la loi dédiée offre une déduction totale des travaux réalisés, sans plafond. La loi Denormandie, prolongée jusqu’en 2026, offre une alternative à la loi Pinel pour les biens anciens nécessitant des travaux, dans des zones de réhabilitation.

Eh oui, avec ces dispositifs, vous pouvez non seulement alléger votre facture fiscale, mais aussi booster votre rendement locatif !

Nos conseils pour rentrer dans la cour des grands

On sait que toutes ces explications peuvent faire peur au premier regard, mais c’est en ayant tous les éléments en main qu’il est plus facile de distinguer un bon investissement en 2024 :

• Prenez le temps d’analyser les tendances du marché, la demande locative et les prix dans différentes villes.

• Pensez à diversifier ton portefeuille immobilier : investir dans différents types de biens ou dans des zones géographiques variées peut vraiment réduire les risques.

• Tenez compte des avantages fiscaux : des petits coups de pouce comme la loi Pinel peuvent donner un coup de pouce fiscal qui booste vraiment la rentabilité globale de votre investissement.

• Une gestion efficace de votre bien immobilier : avec un peu d’entretien régulier, quelques rénovations bien pensées et une gestion proactive des locataires peuvent faire des merveilles pour maintenir la valeur de votre bien.

• Une petite négociation du taux d’emprunt peut faire économiser gros sur les frais financiers.

Investir dans l’immobilier peut être intimidant, surtout pour les jeunes investisseurs ayant peu d’expérience dans le domaine. La tendance à la baisse des prix de l’immobilier en France, malgré son impact positif sur le rendement locatif, entraîne des défis, dont une diminution de la valeur patrimoniale. Solliciter de l’aide de professionnels de l’immobilier, tels que des agents immobiliers, des gestionnaires de biens ou des conseillers financiers n’est pas un aveu de faiblesse, au contraire. Leurs connaissances et leur expérience peuvent vous aider à éviter les pièges courants et à prendre les meilleures décisions pour vos futurs projets