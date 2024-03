Immobilier : Jean Rottner nommé directeur exécutif Groupe Réalités

Le développeur territorial REALITES annonce la nomination de Jean Rottner, à compter du 1er avril 2024, au poste de Directeur exécutif Groupe, aux côtés de son PDG Yoann Choin-Joubert.

Jean Rottner sera responsable de la mise en œuvre de la stratégie globale et de la gestion opérationnelle du Groupe. Il jouera un rôle moteur pour développer la présence de REALITES sur l’ensemble de ses marchés. Sa mission comprendra la supervision de la performance, de l’innovation et de la transformation de l’entreprise, de son développement financier et international, ainsi que la coordination des fonctions supports.

« Avec sa riche expérience et ses qualités humaines, Jean Rottner va apporter sa compréhension profonde des défis et opportunités économiques, combinée à une approche dynamique et innovante du management. Sa mission sera cruciale pour accélérer notre croissance et améliorer notre rentabilité. Je suis confiant que sous sa direction, notre équipe pluridisciplinaire poursuivra son développement vers de nouveaux sommets » , affirme Yoann Choin-Joubert, Président-Directeur Général de REALITES.

« Ensemble, avec Yoann Choin-Joubert et toutes les équipes de REALITES, nous déploierons des stratégies qui non seulement renforceront nos positions sur le marché immobilier, mais aussi inspireront notre groupe et développeront la culture de l’innovation et de la responsabilité, contribuant positivement à faire face à la crise que l’ensemble du secteur traverse actuellement », déclare Jean Rottner.

Jean Rottner a intégré le Groupe REALITES en janvier 2023, partageant le même sens de l’intérêt général, la même vocation d’être utiles aux territoires. À 57 ans, après une première vie professionnelle en tant que médecin urgentiste, il compte 25 ans d’engagements politiques et citoyens, notamment en tant que Maire de Mulhouse de 2010 à 2017 et Président du Conseil régional du Grand Est de 2017 à

2022.