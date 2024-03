MySweetImmo : Le Fichier AMEPI lance une nouvelle application en juin. Va-t-elle changer la vie des adhérents ?

Cédric Lavaud : La nouvelle application est destinée à moderniser la pratique du partage de mandats. Avec l’audace et le pari de cette nouvelle application, le Fichier AMEPI propose aujourd’hui un outil révolutionnaire et qui va tout changer !

L’ancien outil de partage des biens exclusifs était tourné vers le mandat. Jusqu’à présent, il ne permettait aux agents immobiliers que de consulter les mandats des confrères. La nouvelle application n’a pas du tout la même vocation. Elle est tournée vers la communauté. Le mandat n’est plus le centre névralgique de l’outil. Créer du lien entre les utilisateurs a été privilégié. Cette nouvelle application est une sorte de réseau social dédié au partage des mandats entre confrères. Elle permet de se contacter, d’organiser les réunions, d’inviter des confrères à des événements…

C’était mon projet politique : le Fichier AMEPI est une association de professionnels, elle appartient aux adhérents. Nous avons souhaité qu’ils se réapproprient l’outil informatique car il est fait pour eux !

À lire aussi Louer un bureau à Paris : Tout savoir pour choisir la bonne formule

MySweetImmo : L’application a été enrichie de nouvelles fonctionnalités. Quelles sont-elles ?

Cédric Lavaud : Avec l’application, partager un mandat devient très simple. Le professionnel peut y déposer une demande de visite. Accepter, refuser, proposer un nouveau créneau…, tout est extrêmement rapide. Toutes les démarches ont été simplifiées : récupérer les clés en agence, déposer un compte-rendu de visite, inviter des confrères de son ALFA à visiter les nouveaux biens. L’adhérent a également la possibilité de créer un teaser pour présenter en off, sous forme de vidéo, un bien qu’il vient de rentrer à d’autres professionnels.

Une nouvelle fonctionnalité, la réalité augmentée, est un vrai plus pour l’adhérent lorsqu’il est en rendez-vous clientèle pour une prise de mandat. L’application détecte les biens vendus ou qui sont en vente par le Fichier AMEPI et qui sont similaires à celui dans lequel il se trouve. Le professionnel peut ainsi très rapidement adresser les fiches de ces biens à son client.

À lire aussi Immobilier et Rénovation énergétique : Chute de 16 % du nombre de sociétés RGE en 1 an

MySweetImmo : Quels sont les premiers retours sur l’application ?

Cédric Lavaud : L’application a nécessité 3 ans de réflexion et de travail. Elle sera lancée en juin. Elle est actuellement en test depuis 4 mois dans quelques ALFA. Je suis très heureux de l’accueil qui lui a été réservé. Les premiers retours sont dithyrambiques. C’est l’effet Waouh !

Tout est désormais en place pour développer le chiffre d’affaires des adhérents du Fichier AMEPI. Le rôle du partage des mandats est d’apporter du chiffre d’affaires additionnel aux professionnels. C’est un outil collectif à leur service. Aujourd’hui, le Fichier AMEPI compte 3 600 agences. Plus il mobilisera d’adhérents et plus le business de chacun sera conséquent. Nous avons voulu créer un outil qui soit à la hauteur des attentes des adhérents, exprimées dans les AMEPI Lab.

MySweetImmo : Au cours de votre Présidence, le Fichier AMEPI a su se moderniser en profondeur. Quels projets ont été menés ?

Cédric Lavaud : Un des axes prioritaires pour développer le Fichier AMEPI était de moderniser l’outil informatique. Ça y est, c’est en place. Nous avons lancé plusieurs autres gros chantiers pour réécrire l’organisation du Fichier. Au siège, nous avons créé un service communication, restructuré le service informatique et le service administratif et enfin mis en place un service dédié aux bonnes pratiques pour que les règles du partage soient bien respectées.

Récemment, nous nous sommes attelés à la restructuration du maillage sur le terrain. L’équipe en charge de l’animation, du développement et de l’intégration sur le territoire a été étoffée. Les rôles de chacun sont mieux définis. À chacun ses compétences… Les équipes travaillent aujourd’hui en binôme : un animateur et une personne chargée du développement. La formation sur l’utilisation du Fichier AMEPI est, quant à elle, assurée désormais au siège.

MySweetImmo : Vous avez mis en place une nouvelle approche pour aider les agences à s’approprier le fichier de partage. Pouvez-vous en dire davantage ?

Cédric Lavaud : Le Fichier fête ses 20 ans. Toutefois, le partage de mandats n’est pas culturel en France. Nous nous sommes rendu compte que toutes les agences ne sont pas au même niveau. Il faut en effet du temps à une agence pour s’approprier correctement le Fichier de partage. Lorsqu’une agence intègre le Fichier AMEPI, elle passe par différentes étapes ce qui lui permet d’évoluer dans son appréhension de l’outil. Nous avons identifié cinq grandes étapes, une sorte d’escalier avec des paliers pour catégoriser le parcours et le cheminement d’une agence.

Toutes les ALFA ont été classées en cinq catégories pour que les animateurs et les développeurs puissent, avec les présidents d’ALFA, expliquer aux adhérents où ils se situent sur l’escalier de l’évolution culturel du fichier de partage et les faire progresser. Nous sommes désormais en capacité d’accompagner une agence immobilière ou un groupe d’agences pour les faire évoluer.

MySweetImmo : Votre mandat arrive à son terme. Vous représenterez-vous ?

Cédric Lavaud : Mon projet pour le Fichier AMEPI lorsque je me suis présenté à la Présidence portait sur deux objectifs : restructurer et développer. Avec mon équipe, nous avions imaginé principalement la restructuration du back office. Nous nous sommes rendu compte que cela ne suffisait pas : la restructuration devait également passer par celle du terrain. Aujourd’hui, le taux de satisfaction des adhérents a progressé : Il a atteint près de 90 % à notre dernière Assemblée Générale.

Le développement sera donc le défi du prochain mandat. Je le conduirai si j’ai le soutien et la confiance des adhérents et du Conseil d’Administration. Un temps d’échanges et de travail commun est prévu pour mesurer la vision du projet qui doit être nécessairement commune pour pouvoir servir le projet. L’essentiel dans ce projet, c’est la force et la cohérence collective de la profession, bien plus que celui ou celle qui le représentera. Je ne suis pas en campagne, mais au service du projet pour la profession.

Je suis convaincu que le Fichier AMEPI est indispensable pour l’avenir de la profession : le partage de mandats est le levier n°1 pour développer le business des agents immobiliers mais nous devons marcher main dans la main pour faire accepter et comprendre la démarche.