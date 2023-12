Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo, Ariane Artinian reçoit Cédric Lavaud, président du Fichier AMEPI, en direct d’Immo, congrès immobilier de la FNAIM à Paris, qui a eu lieu les 4 et 5 décembre 2023.

Pour ce dernier, « si 2023 a été compliquée, 2024 va être la véritable année compliquée pour les professionnels de l’immobilier. » Et il espère une reprise annoncée pour septembre 2024.

Cédric Lavaud connaît bien le marché puisqu’il est lui-même agent immobilier. « Président du Fichier AMEPI n’est pas un métier. L’immobilier est fait de cycles. Le cycle actuel est complexe. L’augmentation des taux a bousculé la donne et entraîné une baisse du volumes de transactions. Mais nous serons là, nous les agents immobiliers, lors de la reprise, pour aider les Français à se loger car la demande de logements est énorme. »

Ne pas faire d’économies en période de crise

Créé en 2004 par les réseaux d’agences immobilières et les syndicats professionnels, le Fichier AMEPI qui fêtera cette année ses 20 ans, « regroupe et partage les fichiers de ses membres pour coopérer« . Et c’est un avantage car, si le particulier a son garagiste, son dentiste, il n’a pas son agent immobilier attitré et ce dernier est donc restreint à son tout petit stock. « Le Fichier AMEPI permet d’avoir la maîtrise complète de tout son territoire et de pouvoir ainsi être l’agent immobilier de ses clients. »

Pour Cédric Lavaud, en période de crise, il ne faut surtout pas jouer la carte de l’économie. « C’est l’erreur à ne pas commettre. C’est plutôt durant cette période qu’il faut se renforcer, regrouper les forces pour être plus fort ensemble. On pourrait presque parler de chasser en meute. » Le partage du mandat de vente reste une des clés pour travailler ensemble !

Une nouvelle application en 2024

Pour mener à bien cette mission, Cédric Lavaud annonce « une nouvelle application révolutionnaire pour accompagner les agents immobiliers tout au long du processus de la transaction : de la prise d’un mandat au compromis jusqu’au vente« .

Actuellement en test, elle sera lancée officiellement auprès de tous les adhérents en avril à l’occasion des 20 ans du Fichier AMEPI.