Faillites en cascade dans l’immobilier : Ce n’est pas une fatalité !

En 2023, plus de 900 agences immobilières ont fait face à la dure réalité de la faillite selon une étude Altarès du 18 janvier 2024. Soit une augmentation de +116,7% des défaillances entre 2022 et 2023. Cette crise implacable dans le domaine de l’immobilier suscite des inquiétudes légitimes chez les agents immobiliers.

Cependant, malgré le risque d’un krach immobilier, des opportunités se créent pour les investisseurs immobiliers. Cibler ces derniers représente une véritable carte à jouer pour les professionnels du secteur.

Un repli des transactions immobilières qui a plusieurs explications

L’éclatement d’une bulle immobilière ainsi que l’inflation galopante ont dégradé le pouvoir d’achat des ménages français. En parallèle, la hausse des taux d’intérêts a dégradé la capacité d’emprunt des acheteurs ou pire, mis un coup d’arrêt aux prêts. Les crédits immobiliers accordés par les banques ont ainsi chuté de -35,8% en 1 an (entre mars 2022 et février 2024) (source L’Observatoire du Crédit Logement).

Ainsi de nombreux ménages ne peuvent plus accéder à la propriété ou sont obligés de reporter leur projet immobilier à plus tard. En parallèle, l’offre de biens immobiliers tendance à augmenter. Et quand l’offre est supérieure à la demande, c’est une règle de base de l’économie : les prix immobiliers baissent.

Les prix de vente ont enregistré en 2023 une baisse de -1,5% en moyenne en France et même -5% à Paris (source Baromètre Meilleurs Agents).

Cela signifie que pour compenser ce net ralentissement des crédits immobiliers et relancer le nombre de transactions, les vendeurs doivent continuer de baisser leur prix de vente et les agents immobiliers redoubler d’effort pour capter l’attention des acheteurs qualifiés.

« Il existe un moyen malin de faire plus de ventes »

Forte de sa place de leader du calcul de rendement locatif depuis 2016, la plateforme Horiz.io innove avec son offre 100% dédiée aux agents immobiliers pour les aider dans leur activité face au risque avéré de krach immobilier. Sa promesse ? Vendre un bien plus rapidement dans ce contexte de ralentissement des transactions. Comment ? En permettant aux pros de diffuser leurs annonces auprès d’investisseurs immobiliers réactifs, tout en devenant des experts de l’investissement locatif.

« Il existe un moyen malin de faire plus de ventes » explique Bassel Abedi, fondateur d’Horiz.io. « Les investisseurs immobiliers ont un projet précis et sont bien plus réactifs. La preuve ? Ils sont prêts à payer pour visiter des biens rentables avant les autres ou pour avoir accès à des données marché fiables. Concernant l’immobilier ancien, les investisseurs à la recherche de rentabilité sont les mieux placés pour racheter des passoires thermiques, les rénover et les mettre en location. De même, les investisseurs voient le potentiel d’un bien qui n’arrive pas à se vendre. Par exemple, ils n’hésitent pas à

transformer une grande maison en colocation pour plus de rendement locatif. Ainsi, les agents immobiliers sont assurés d’être contactés en priorité par les meilleurs acquéreurs, et particulièrement les plus solvables. Cela leur permet d’éviter les acheteurs peu motivés et de se concentrer sur les personnes les plus qualifiées pour conclure une vente plus rapidement » , précise-t-il.

L’agent immobilier doit se démarquer de la concurrence

En 2024, l’agent immobilier doit se démarquer de ses concurrents : c’est une véritable question de croissance voire de survie pour son activité.

De nombreuses pistes sont envisageables : recours à l’IA, adoption de nouveaux outils, développement de nouvelles compétences, formations marketing ou juridiques… sans oublier le perfectionnement de son expertise en investissement locatif. Ainsi, grâce aux outils 100% en ligne de la plateforme Horiz Pro, un agent immobilier fait “d’une pierre trois coups”

Côté prospection : Le développement de son expertise en investissement locatif lui permet de signer plus de mandats. Par exemple, l’accès à un rapport de rentabilité détaillé est l’assurance d’impressionner et convaincre ses prospects vendeurs. En effet, ce document PDF professionnel, personnalisable et fiable, est gage d’expertise et de sérieux.

Côté diffusion d’annonces : Le professionnel diffuse ses annonces immobilières sur le site d’Horiz, son application mobile et via sa liste dédiée d’emails. La diffusion se fait automatiquement si le pro diffuse déjà ses annonces sur les portails Ubiflow et Apimo.

Côté ventes : En visant un profil d’investisseur, l’agent immobilier a affaire à des profils plus solvables (achat-revente, apport personnel, pré-accord bancaire…) et limite le risque de rétractation (moins d’émotionnel avec un investisseur). Enfin, grâce aux données de rentabilité fiables, la prise de décision et le délai de vente sont nettement améliorés. Et cerise sur le gâteau : une potentielle activité de gestion locative puisque le nouvel acheteur devient propriétaire bailleur.



« Ça vaut toujours le coup d’investir dans l’immobilier sur le long terme plutôt que de laisser l’inflation grignoter son patrimoine. Les investisseurs immobiliers l’ont parfaitement compris » conclut Bassel Abedi. Et les premiers professionnels qui utilisent Horiz Pro, la licence professionnelle d’Horiz, sont unanimes : ils ont beaucoup plus d’offres d’achat qualifiées.

