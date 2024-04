Immobilier neuf : « Les permis de construire sont là, pas l’équilibre économique ! », Norbert Fanchon (Groupe Gambetta)

Norbert Franchon est l’invité de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, le président du groupe Gambetta fait le point les défis actuels du marché immobilier neuf.

Comment le groupe Gambetta s’adapte-t-il à la crise qui bouleverse les grands promoteurs immobiliers? « Nous faisions 1000 logements en accession par an, nous allons calibrer l’entreprise pour en faire 650 en 2024 », répond Norbert Fanchon.

Vers une raréfaction de l’offre de logements neufs

La crise actuelle se traduit par une raréfaction de l’offre pour les consommateurs, une situation exacerbée par des déséquilibres économiques qui freinent le lancement de nouveaux projets. « Il y a un premier fait, c’est une raréfaction de l’offre », souligne Norbert Fanchon.

Cette situation s’explique par des coûts de construction en hausse et des prix de foncier qui ne correspondent plus aux prix de vente. « Nous avons beaucoup de permis de construire aujourd’hui qu’on ne peut pas mettre en vente, parce qu’on n’a pas d’équilibre économique« .

« Si on lance les chantiers aux prix nécessaires à l’équilibre économique, nous n’aurons pas les acheteurs », explique t-il. “On doit travailler pour remettre les prix des fonciers en adéquation avec les prix de vente et essayer de faire baisser les coûts de travaux”.

Les propriétaires fonciers doivent baisser leurs prix

Face à ces défis, le groupe Gambetta mise sur des stratégies telles que la TVA réduite pour rendre l’accession à la propriété plus abordable, et espère une stabilisation des taux d’intérêt pour revitaliser le marché. Norbert Fanchon évoque aussi les difficultés à convaincre les propriétaires fonciers de baisser leurs prix : “Certains comprennent et acceptent, d’autres imaginent que leur terrain sera toujours plus cher demain.”

L’état doit remettre de l’argent dans le système

« Le gouvernement ne veut pas remettre d’argent dans le logement, c’est une erreur !« , estime Norbert Fanchon. Il appelle à une nouvelle réflexion sur l’utilisation de l’épargne des Français pour stimuler l’investissement immobilier. “Le vrai sujet, si on veut relancer la machine, c’est de remettre de l’argent dans le système,” affirme-t-il.

