Immobilier neuf : Top 8 des villes littorales proches d’une gare TGV où investir en priorité

Qui n’a jamais rêvé de posséder un logement sur le littoral français ? Hélas, avec la fièvre acheteuse qui s’est emparée de bon nombre de communes situées les pieds dans l’eau, en particulier dans les départements phares de l’ouest du pays (Morbihan, Vendée, Gironde, etc.), et dans une moindre mesure de la côte méditerranéenne (Alpes-Maritimes, Var et Occitanie), cette perspective semble s’éloigner rapidement pour la plupart des acquéreurs.

En cause ? L’essor du télétravail, mais aussi l’appétit des retraités et le dynamisme économique. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 5 ans, les logements littoraux ont vu leur prix augmenter de 35,1 % en moyenne, contre 25,4 % sur le reste du territoire ! Mais pour l’investisseur avisé, il existe encore de belles opportunités en bord de mer, quel que soit le projet.

Pour permettre aux acquéreurs de se projeter, Maslow a ainsi dressé un top 8 des villes les plus rentables et accessibles pour investir sur le littoral français. Premier enseignement : contrairement à certaines idées répandues, nul besoin de sortir des sentiers battus et de se rabattre sur des marchés de report ou des communes secondaires pour trouver la perle rare.

Une sélection de 8 villes en bord de mer proches d’une gare TGV

Ces villes se trouvent près d’une mer ou de l’océan. Et se révèlent être de formidables spots où investir dans le neuf locatif, à proximité (presque) immédiate d’une gare TGV. Même si l’emplacement n’est pas le seul facteur de réussite d’un investissement immobilier, certaines villes côtières se révèlent plus avantageuses que d’autres, avec un fort potentiel de plus-value.

Maslow a ainsi répertorié 8 villes particulièrement rentables dans ce nouveau « croissant fertile » qui, depuis Saint-Malo, englobe côtes atlantique et méditerranéenne. L’entreprise a porté son attention sur les biens neufs à proximité d’une gare TGV, particulièrement intéressants pour réaliser un investissement locatif. En effet, investir dans l’immobilier neuf présente de multiples avantages : exonération de la taxe foncière, économies d’énergie, garanties constructeur, ou encore frais de notaire réduits ! Comme il est souvent conseillé de louer son bien dans un premier temps avant d’envisager un déménagement, afin de se familiariser avec l’environnement, cela représente de réelles opportunités pour les investisseurs.

Top 8 des villes à proximité d’une gare TGV où il fait bon investir dans l’immobilier neuf sur le littoral français

Vannes

Paris / Vannes : 2 h 30 de train

Gare TGV à Vannes

Des prix plus maitrisés qu’à Lorient

Saint-Malo

Paris / St Malo : 2 h 40 de train

Gare TGV de Rennes à 55 min en TER

Aytré (La Rochelle)

Paris / La Rochelle : 3 h de train

Gare TGV à la Rochelle à 20 min en bus (10 min en voiture)

Des prix inférieurs à ceux de La Rochelle

Montpellier

Paris / Montpellier : 3 h 15 de train

Gare TGV à Montpellier

Plage accessible en tram depuis la gare en moins de 10 min

Les Sables d’Olonne

Paris / Les sables d’Olonne : 3 h 30 de train

Gare TGV aux Sables d’Olonne

Bayonne

Paris / Bayonne : 4 h de train

Gare TGV à Bayonne

Plages d’Anglet accessibles à 10 min de la gare de Bayonne

Biarritz

Paris / Biarritz : 4 h 15 de train

Gare TGV à Biarritz

Plages accessibles à 20 min de la gare

Six-Fours-les-Plages

Paris / Six-Fours : 4 h 15 de train

Gare TGV de Marseille à 45 min en TER

« Il ressort de l’étude que les écarts de prix entre les biens neufs et anciens peuvent être importants. C’est particulièrement vrai aux Sables-d’Olonne, où les tarifs sur le marché du neuf sont en moyenne 20 % moins élevés. On notera par ailleurs que vivre sur le littoral n’est pas synonyme d’éloignement des grandes métropoles, bien au contraire ! Beaucoup de villes ou communes côtières sont proches d’une gare TGV permettant de rallier Paris en seulement 2 h ! », explique Pierre-Emmanuel Jus, Directeur délégué de Maslow.

Plasticité et liquidité du logement littoral

Plus largement, l’un des grands atouts du logement littoral repose sur sa vocation hybride. Au gré des besoins et des trajectoires de vie, les usages de ce type de bien peuvent alterner entre l’occupation par le propriétaire et la mise en location, entre la location à l’année et la location saisonnière, entre activités touristiques et activités résidentielles. Ce potentiel d’alternance d’usages rend du reste les appartements et maisons situés sur les côtes françaises particulièrement liquides, dans la mesure où ils sont proposables à la vente comme résidences secondaires ou principales.

« Plus que tout autre type de bien, le logement littoral bénéficie d’un fort potentiel de valorisation, du fait de son attractivité et de sa plasticité. Il présente ainsi, pour les acquéreurs, la particularité de répondre à une rationalité d’investisseur, mais aussi aux rêves d’un habitat en bord de mer. L’immobilier dans les territoires côtiers a certes vu ses prix s’envoler ces dernières années, mais la crise du crédit tend à se résorber et le marché à s’équilibrer. Avec 5 500 km de côtes et 883 communes maritimes, le littoral français offre de nombreuses opportunités aux investisseurs, notamment dans le neuf ! », conclut Pierre-Emmanuel Jus.

Source : Maslow