Immobilier : Le Top 10 des villes étudiantes où investir en 2024

Depuis le 17 janvier, les élèves de terminale peuvent émettre leurs vœux sur Parcoursup, concernant leur orientation dans le supérieur. Dans ce contexte de hausse du nombre de places proposées sur la plateforme, acheter un logement pour le louer à un étudiant peut être un placement très intéressant, du fait de la forte tension locative pour ce type de bien. Il s’agit même d’une solution particulièrement conseillée aux investisseurs débutants : plus accessible qu’un grand appartement, elle est particulièrement adaptée à une première opération immobilière et aux petits budgets. La condition ? Bien choisir la ville de son investissement, car la tension locative est présente partout en France !

Afin d’aider les acquéreurs à y voir plus clair, Maslow a ainsi établi à partir de ces critères, un classement des villes où il fait meilleur investir dans un logement étudiant, en s’intéressant notamment à la tension locative propre à ce type de bien et aux prix des biens dans dix villes répertoriées sur Parcoursup.

Investir en résidence étudiante : le (très) bon plan

Le logement étudiant est l’une des principales pistes envisagées par les épargnants souhaitant investir dans l’immobilier. Il s’agit généralement de petites surfaces, avec un ticket d’entrée relativement abordable. Miser sur ce segment s’avère donc très tentant, et d’autant plus prometteur que le déséquilibre entre l’offre et la demande est grand. En effet, la France compte aujourd’hui 380 000 places en résidences étudiantes publiques ou privées, alors même que les effectifs étudiants atteignent les 2,9 millions. Et qui dit forte demande, dit aussi peu de vacance locative, et donc une meilleure rentabilité. Elle tourne autour de 4 % en moyenne.

10 villes universitaires où investir dans un logement étudiant

La réussite d’un investissement dans un logement étudiant dépend néanmoins de la localisation du bien. Prendre une décision éclairée implique de s’intéresser à la demande et au potentiel global de la ville, et donc à son attractivité. La ville bénéficie-t-elle d’une population étudiante importante et grandissante ? Ses formations sont-elles recherchées ? Propose-t-elle une offre culturelle importante ? Vit-elle le soir ? Offre-telle de bonnes conditions de vie (coût de la vie, transport, équipements sportifs, sécurité) ? L’emploi et plus largement le dynamisme économique sont également des points essentiels.

Aussi, pour aider les acquéreurs à faire le bon choix, Maslow a dressé deux top 5 des villes où il fait meilleur investir dans un logement étudiant.

Top 5 des villes où il fait meilleur investir dans un logement étudiant pour moins de 100 00€

Orléans

Angers

Metz

Brest

Besançon

Top 5 des villes où il fait meilleur investir dans un logement étudiant entre 100 000€ et 120 000€

Aix-en-Provence

Lille

Bordeaux

Nantes

Strasbourg

« Orléans, Angers, Metz… Globalement, les villes moyennes offrent d’excellentes opportunités. Elles bénéficient d’un bon potentiel de croissance tout en présentant des prix très avantageux, qui donnent la possibilité d’acquérir un appartement de 20 m² à partir de 100 000€. Les grandes cités universitaires ne doivent toutefois pas être écartées pour autant. Celles-ci sont généralement plus coûteuses, mais restent des valeurs sûres en raison de l’attractivité de leurs universités et d’un marché immobilier développé. Aix-en-Provence ou Lille affichent une valeur au m² plus élevée que les villes précédemment évoquées, mais la tension immobilière y est très forte, ce qui permet de trouver des locataires en très peu de temps pour des loyers plus élevés. Dans tous les cas, n’oubliez jamais : un bon choix est toujours un choix bien préparé », conclut Pierre-Emmanuel Jus, Directeur Délégué de Maslow.