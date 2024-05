Immobilier de bureaux : Selon ses clients, il fait bon travailler chez Covivio

Soucieux de répondre aux besoins de ses clients avec des offres et services adaptés et innovants, Covivio a mandaté l’institut Kingsley, du groupe Grace Hill, leader dans l’analyse de la satisfaction clients d’entreprise du secteur de l’immobilier, pour mesurer et comparer le niveau de satisfaction de ses clients dans ses immeubles de bureaux multi-locataires en France, en Italie et en Allemagne. Des résultats en hausse depuis la dernière mesure réalisée en 2022 et qui surperforment le benchmark du secteur avec notamment une satisfaction globale de 3,9 sur 5 (vs Indice Kingsley de 3,6).

Interroger ses clients pour s’améliorer

« Centrée sur la qualité des services et de la relation, la fiabilité, l’écoute et la réactivité, la culture-clients est dans l’ADN de Covivio. Nous tenons ainsi à interroger régulièrement nos clients, dans le but d’améliorer de manière continue leur bien-être et leur satisfaction, via le confort de nos espaces et services. Ces nouveaux résultats confirment la pertinence des actions que nous déployons et nous incitent à poursuivre nos engagements afin de garantir une relation clients de très grande qualité », témoigne Marielle Seegmuller, Directrice des Opérations de Covivio.

Voyants au vert pour tous les indicateurs de satisfaction

L’étude 2023 révèle que tous les indicateurs analysés – satisfaction globale, qualité de gestion des immeubles et du Facility Management, et intentions de renouvellement des contrats – surperforment l’Indice Kingsley.

La satisfaction globale des clients s’élève à 3,9 sur 5 (vs 3,8 en 2022 et 3,6 pour l’Indice Kingsley). Une note principalement portée par la qualité des équipes de gestion (4 vs Indice Kingsley de 3,5), et la qualité du Facility Management (3,6 vs KI de 3,5). 67% des clients sont également satisfaits de l’engagement du groupe en matière de RSE (vs Indice Kingsley de 46%).

Du côté des intentions de renouvellement, l’indicateur affiche également un résultat supérieur au benchmark : 3,9 vs 3,8, performance principalement expliquée par la qualité de la localisation (citée à 94% par les clients interrogés), ainsi que par la qualité de l’immeuble, mentionnée à 90%.

Lorenzo d’Ercole, Directeur Asset Management Italie de Covivio, ajoute : « Ces résultats en hausse sont à mettre en regard d’un Indice Kingsley en baisse. Il est intéressant de noter qu’entre 2022 et 2023, les résultats de Covivio et Wellio sont soit stables, soit en hausse, alors que le benchmark de l’Indice Kingsley affiche une tendance à la baisse. Dans un contexte où le niveau d’exigence exprimé par les utilisateurs augmente, Covivio parvient donc à satisfaire toujours mieux leurs attentes. »

Enfin, les immeubles Covivio et les sites Wellio se démarquent de l’Indice Kingsley à travers l’offre de salles de réunion et d’espaces événementiels qui obtient une note de satisfaction de 3,5 (vs Indice Kingsley de 2,6), ainsi que par l’offre d’espaces collectifs et collaboratifs proposés au sein des parties communes des immeubles (3,4 vs Indice Kingsley de 2,7).

Plusieurs immeubles Covivio et Wellio lauréats du Prix d’excellence Kingsley 2023

Le Prix d’excellence Kingsley récompense les immeubles qui affichent le plus haut niveau de satisfaction. Cette année, ce sont 36 immeubles du groupe qui sont récompensés pour leurs performances exceptionnelles, dont notamment :

En France, CB21 – Paris La Défense, Cité Numérique – Bordeaux, Wellio Gare de Lyon – Paris 12ème, IRO – Châtillon, Wellio Marseille La Joliette, Silex1 et Silex² – Lyon Part-Dieu, So Pop – Saint-Ouen, et Stream Building – Paris 17ème,

En Italie, à Milan, Wellio Dante, Wellio Duomo, Symbiosis, Via Amedei, ou encore Via Cornaggia,

En Allemagne, ICON – Dusseldorf et Quartier am Zeughaus, à Hambourg.

Source : Covivio