SeLoger aide les professionnels de l’immobilier neuf à naviguer les défis actuels avec des solutions innovantes, maximisant visibilité et performance. Explications.

Le secteur du logement neuf connaît des défis importants ces derniers mois. Une situation qui s’explique par un cumul de divers facteurs : la baisse significative du pouvoir d’achat immobilier, la hausse des coûts de construction, la réduction des aides publiques…

En outre, le contexte global a été marqué par des crises successives telles que l’inflation, les conflits géopolitiques et des contraintes environnementales accrues.

Malgré un ralentissement notable observé dans les volumes de transactions, des signes de résilience se manifestent d’ores et déjà sur le marché de l’immobilier neuf et SeLoger est là pour accompagner les professionnels en cette période charnière avec des solutions pertinentes et sur-mesure qui donnent satisfaction.

De nouvelles solutions dédiées aux professionnels du neuf qui portent leurs fruits

Pour naviguer dans ce contexte difficile, SeLoger a lancé en septembre dernier l’offre Neo Extend, une solution conçue pour maximiser la visibilité des programmes immobiliers neufs.

Ce service exclusif permet une diffusion simultanée des annonces sur les quatre plateformes majeures du groupe, permettant ainsi de toucher plus de 1,5 million de visiteurs par jour*.

De plus, Neo Extend permet aux professionnels d’optimiser leur présence en ligne grâce à des campagnes d’emailing ciblées, à un positionnement privilégié dans les listes de résultats, et à une expansion de l’audience à travers de nouveaux codes postaux.

La solution intègre également un dispositif de retargeting, permettant aux promoteurs de rester visibles tout au long du parcours numérique des clients potentiels, avec des bannières publicitaires qui apparaissent sur des sites partenaires de renom tels que Le Monde, L’express, L’équipe…

“Notre mission est d’accompagner les professionnels pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs business, et ce quel que soit le contexte marché. Nos études récentes** montrent que les professionnels du neuf sont très satisfaits de nos solutions. En effet, parmi nos clients qui diffusent aussi sur d’autres portails, ceux-ci nous attribuent la note de satisfaction de 7,2 sur 10 soit la meilleure note de satisfaction (meilleur ROI, qualité du support commercial, efficacité du service clients), preuve de la performance de nos solutions”, souligne Franck Le Tendre, Vice-président en charge des opérations chez SeLoger.

Hausse des demandes de mise en relation via SeLoger neuf

SeLoger Neuf a délivré 70% de contacts en plus entre décembre 2023 et avril 2024*.

“Dans le contexte actuel qui est assez compliqué, nous observons sur SeLoger neuf que le mois d’avril a enregistré une hausse des demandes de mise en relation pour le quatrième mois consécutif illustrant ainsi un intérêt maintenu des acheteurs potentiels pour ce type de produit”, conclut Franck Le Tendre.

* source interne. * * étude quantitative réalisée par BVA vie téléphone du 20 novembre 2023 au 8 janvier 2024 auprès de 154 clients SeLoger Neuf.