Le modulaire par Algeco : une solution innovante et rapide pour lutter contre la désertification médicale



Algeco, leader dans la construction modulaire, a permis la réalisation de deux cabinets médicaux à Bromont-Lamothe, une commune rurale du Puy-de-Dôme. Grâce à une construction deux fois plus rapide qu’en traditionnel, les habitants bénéficient désormais de services d’ophtalmologie et de kinésithérapie de proximité.



Avec le soutien de la mairie et la capacité d’exécution d’Algeco, deux ophtalmologues ont réussi à mener à bien leur projet entrepreneurial de centre médical, prouvant ainsi qu’offrir des services de santé de qualité en milieu rural est tout à fait possible dans des délais convenables.

Grâce à la construction modulaire, le projet a été réalisé en seulement quatre mois, un délai bien inférieur à celui de la construction traditionnelle. « Les fondateurs de la SCI connaissaient le principe de la construction modulaire et voulaient réaliser au plus vite leur projet », témoigne Florian De Castro, ingénieur commercial pour la région Algeco Auvergne-Rhône -Alpes.

Un batiment moderne et conofrme à la norme RT 2012



Le bâtiment, moderne et lumineux, a immédiatement séduit les patients. Situé à proximité d’un échange autoroutier, il en accueille chaque jour une centaine. « Ceux-ci trouvent le bâtiment agréable et lumineux, sans même avoir conscience qu’ils se trouvent dans une structure modulaire », ajoute Florian De Castro.

Algeco a assuré l’ensemble des prestations, de la livraison à l’assemblage des modules, en passant par les aménagements intérieurs et extérieurs. Le bâtiment, de la gamme Progress2 Algeco, est conforme à la norme RT 2012. Grâce à sa plateforme en ligne Algeco Création dédiée aux architectes, économistes de la construction et aux bureaux d’études, Algeco a aussi fourni un accès personnalisé à l’architecte du projet, Madame Virginie Ouvrai-Devilliers, afin de récupérer les plans des modules et travailler dans les meilleures conditions.

En tant qu’acteur majeur de la construction modulaire, Algeco est engagé au plus près des territoires. Grâce à son savoir-faire et à sa capacité d’innovation, Algeco accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets, en proposant des solutions adaptées à leurs besoins et d’une rapidité inégalée.

Source : Algeco