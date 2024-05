Immobilier JO 2024 : Pourquoi votre appartement ne louera pas à prix d’or

Vous faites partie de la horde de parisiens qui pensaient louer leur logement à prix d’or pendant les JO à des touristes au budget XXL ? Rudy Cohen, responsables de la conciergerie Paris’nb spécialisée dans la location de meublée haut de gamme à Paris vous explique pourquoi le cocktail Airbnb JO Paris 2020 risque de laisser un goût amer aux doux rêveurs.

Location temporaire : les leçons des JO 2012 à Londres

Le récit des Jeux Olympiques de 2012 à Londres résonne encore dans les mémoires, notamment en ce qui concerne l’impact sur le marché immobilier temporaire.

Malgré les prévisions optimistes, les Londoniens ont massivement quitté la ville pour échapper aux tracas logistiques, entraînant une baisse significative des prix des locations temporaires.

Pendant les JO 2012, de nombreux Londoniens ont profité de l’occasion pour mettre leur logement en location, espérant réaliser des bénéfices substantiels.

Certains quartiers résidentiels de Londres, habituellement prisés pour leur atmosphère paisible, se sont transformés en véritables déserts pendant les JO 2012.

Les rues autrefois animées étaient étrangement désertes, les habitants ayant fui la ville pour échapper aux embouteillages, aux foules et aux nuisances sonores.

L’offre de logements sur Airbnb a largement dépassé la demande, entraînant une baisse spectaculaire des prix de location.

Paris JO 2024 , le grand défi

À l’approche des JO 2024 à Paris, la ville se prépare à relever un défi similaire avec trois problématiques supplémentaires :

Les revendications sociales des syndicats qui promettent de bloquer les Jeux (transports) s’ils n’obtiennent pas de revalorisations salariales.

Le déploiement sécuritaire titanesque que demandent l’organisation des épreuves sur plusieurs site de manière simultanée.

La menace terroriste.

Ces tensions pourraient avoir un impact sur les meublés de tourisme, avec une demande potentielle qui pourrait être affectée par un sentiment généralisé de peur et d’appréhension.

Attention aux campagnes de désinformation étrangères

Tandis que les Parisiens se préparent à jouer leur propre rôle dans cette comédie humaine, la Russie et la Chine mènent des campagnes de désinformation visant à discréditer les JO 2024 à Paris.

Des Fake news et des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux, semant le doute dans l’esprit des habitants de la ville et des visiteurs potentiels.

Ces campagnes pourraient avoir un impact sur le marché, avec une demande potentielle qui pourrait être affectée par un sentiment généralisé de méfiance et de crainte.

Méfiance des voyageurs pour les biens sans notation

Les biens sans historique de commentaires rencontrent souvent des difficultés à attirer les voyageurs car ils sont également plus susceptibles d’être associés à des risques d’arnaques et de fraudes.

Les escrocs exploitent souvent l’absence de vérification pour proposer de faux logements à des prix attractifs.

Ainsi les visiteurs potentiels sont souvent réticents à réserver un logement sans avis préalable, préférant opter pour des biens avec une notation vérifiée et un historique de location établi.

Cette méfiance généralisée peut avoir un impact significatif sur la demande de ces biens, les laissant souvent vacants, ou loués à perte, pendant les périodes de forte affluence touristique comme les JO 2024.

Paris JO 2024, une tragédie logistique imminente

Une des principales raisons de la fuite des Parisiens est la saturation annoncée des transports en commun. Avec l’arrivée massive de visiteurs et les restrictions de circulation prévues, se déplacer dans la ville deviendra un véritable parcours du combattant pour les résidents habituels.

Les retards, les trajets bondés et les stations de métro surchargées dissuaderont de nombreux Parisiens de se rendre au travail, les incitant à chercher refuge ailleurs pendant la durée des jeux.

En plus de la saturation des transports, les travaux pharaoniques prévus avant les Jeux ajouteront une couche supplémentaire de difficulté pour les Parisiens.

Les chantiers de construction omniprésents, destinés à moderniser et à embellir la ville pour l’événement, entraîneront des perturbations majeures dans la vie quotidienne des résidents.

Les rues barrées, les détours interminables et les nuisances sonores deviendront le lot quotidien des Parisiens, les poussant à chercher refuge dans des contrées plus paisibles

Face à ces défis logistiques colossaux, de nombreux Parisiens se retrouveront dans l’incapacité de se rendre sur leur lieu de travail habituel pendant les JO 2024. Le télétravail, déjà en vogue dans de nombreuses entreprises, deviendra la norme pour de nombreux résidents, leur offrant ainsi la possibilité de fuir la ville et d’éviter les désagréments des jeux.

Cette désertion massive des Parisiens aura des conséquences économiques importantes pour la ville. Les commerces locaux, déjà fragilisés par la pandémie et les restrictions de circulation, souffriront davantage de l’absence de clients réguliers.

La fuite annoncée des parisiens pendant les JO

De même, les entreprises basées à Paris pourraient voir leur productivité diminuer en raison de l’absentéisme des employés, mettant ainsi en péril leur rentabilité à long terme.

Dans cette tragédie logistique imminente, les autorités locales ont un rôle crucial à jouer.

Elles doivent prendre des mesures concrètes pour atténuer les désagréments des Jeux pour les résidents, en proposant des alternatives de transport efficaces et en minimisant les perturbations liées aux travaux.

Leur capacité à gérer ces défis logistiques déterminera en grande partie le succès ou l’échec des JO 2024 et leur impact sur la vie quotidienne des Parisiens.

Un éventuel échec des Jeux aurait des répercussions économiques et sociales majeures pour la ville de Paris. Non seulement cela ternirait la réputation internationale de la ville en tant que première destination touristique mondiale, mais cela pourrait également entraîner des pertes financières importantes pour les entreprises locales et les commerces de proximité.

De plus, cela pourrait accentuer les tensions sociales et politiques au sein de la population, exacerbant ainsi les divisions déjà existantes.

Dans ce tableau sombre de la fuite des Parisiens pendant les JO 2024, une chose est certaine : Des dizaines de milliers de logements seront mis sur le marché à la veille des Jeux (avec déjà +38% d’offre sur Airbnb* entre 2022 et 2023 ce qui équivaut à plus de 7 millions de logements disponibles en France) ce qui entrainera une véritable explosion de l’offre et, par conséquence une baisse spectaculaire des prix. Autant le savoir !