Domaines viticoles : « L’acquisition d’un vignoble est un rêve que nous soignons chez Janssens Vineyards », Nicolas Parmentier

A la rencontre de Nicolas Parmentier, fondateur de Vineyards, l’entité spécialisée de Janssens immobilier dans la vente des domaines viticoles. Il raconte son parcours et explique de quelle façon il accompagne vendeurs et acquéreurs.

Nicolas Parmentier est à la tête de Janssens Vineyards, l’entité spécialisée de Janssens immobilier dans la vente des domaines viticoles. Acquisition, accompagnement, gestion ou vente d’un domaine viticole, l’équipe d’experts de Janssens Vineyards accompagne ses clients dans leurs projets. MySweetImmo est allée à la rencontre de ce passionné de vin, de droit et d’entreprenariat.

MySweetImmo : Quel est votre rapport à la Provence ?

Nicolas Parmentier : La Provence, c’est avant tout des lumières magnifiques qui nous accompagnent tout au long de l’année et de la journée. La Provence offre surtout une qualité de vie extraordinaire qui permet de réaliser de magnifiques projets viticoles dans une région qui combine la mer et la montagne, la culture et la vie au grand air. Le tout en compagnie de personnes venant d’horizons incroyablement divers.

MySweetImmo : Quel est votre parcours ?

Nicolas Parmentier : Mon intérêt pour la création d’entreprises et la gestion de PME m’a conduit à approfondir mes connaissances à HEC Bruxelles et ensuite à créer deux entreprises à Bruxelles.

En 2004, un nouveau chapitre s’est ouvert avec mon association dans le vignoble familial Château la Dorgonne en Provence, marquant le début de mon aventure dans le monde viticole. En 2007, par une expansion significative à travers l’acquisition de trois vignobles supplémentaires en Provence, en association avec une autre famille Belge, nous consolidons notre présence dans le secteur viticole.

En 2008, notre groupe s’est associé avec le chef étoilé, Eric Sapet, pour acquérir le restaurant La Petite Maison à Cucuron, et nous obtenons une étoile au Guide Michelin en 2009. Après avoir recentré nos activités viticoles en 2012, en vendant une partie de nos vignobles, j’ai pris la direction générale du Vignoble Château la Dorgonne et du restaurant La Petite Maison ainsi que de notre pôle de gestion de Vignoble renforçant notre engagement envers l’excellence gastronomique et viticole.

En 2020, à la suite de la vente de notre dernier vignoble, j’ai crée la société Vinolis spécialisée dans la gestion, la création et l’accompagnement de vignobles ainsi que qu’un département spécialisé dans la transaction viticole au sein du Groupe Immobilier Janssens immobilier Knight Frank, ayant 13 agences en Provence.

MySweetImmo : Quelle est la mission de Vineyards Janssens immobilier Knight Frank ?

Nicolas Parmentier : Notre raison d’être est la mise en relation d’hommes et de femmes animés par l’envie de développer des projets viticoles, afin de faciliter la transmission de leurs propriétés et d’oeuvrer, ce faisant, au développement d’une viniculture de qualité sur nos terroirs.

Notre service se différencie par notre capacité à offrir un accompagnement avant et après acquisition. Nos interventions se font à la vigne, au chai, dans le suivi administratif et comptable, dans l’établissement de la stratégie et dans le suivi commercial.

Pour accompagner les vendeurs, mon équipe évalue le potentiel du Domaine, valorise ses forces, identifie ses réalités juridiques, fiscales, agronomiques, foncières, commerciales, … Nous définissons une stratégie marketing qui valorisera au mieux les atouts du vignoble tout en observant la plus grande confidentialité. Enfin nous recherchons et identifions l’acquéreur qui aura le plus de chance de saisir tout le potentiel du Domaine.

MySweetImmo : Côté acquéreur, quel est le service de Vineyards Janssens immobilier Knight Frank ?

Nicolas Parmentier : Acheter un vignoble est avant tout réaliser un rêve … Afin de donner toutes les chances à un acquéreur de concrétiser son projet, notre démarche s’articule en trois temps :

Identifier le bon projet : Cerner précisément les aspirations, évaluer le temps et les ressources que l’acquéreur souhaite mobiliser, anticiper les évolutions dans le temps afin de trouver le vignoble qui répondra au mieux aux attentes, comme par exemple : un ignoble jardin de 2 à 6 hectares avec ou sans chai, une résidence du vin de 6 à 20 hectares disposant de ses propres infrastructures de vinification ou bien un outil de production de plus 20 hectares disposant de réseaux de distribution organisés.

Planifier et budgéter le projet identifié : Les projets viticoles sont des voyages au long cours. Identifier le potentiel du Domaine, estimer les investissements nécessaires, articuler le projet dans le temps, sont des étapes incontournables pour s’assurer de la réussite d’un projet.

Décliner le projet au niveau technique : Une transaction viticole s’accompagne de nombreux aspects : financier, fiscal, agronomique, œnologique, commercial, marketing, logistique, … Notre mission sera de conseiller et d’assister l’acquéreur dans l’ensemble de ces réalités afin d’assurer la réussite de l’opération.

MySweetImmo : Jusqu’où allez-vous pour assister l’acquéreur dans la concrétisation de son projet ?

Nicolas Parmentier : Accompagnement viticole et/ou œnologique, création de gamme, mise en relation avec des prestataires, suivi de production, recrutement et formation de personnel, gérance, supervision comptable, étude marketing…, pour faire de cette nouvelle aventure une belle expérience, nous restons par la suite aux côtés de l’acquéreur.

Mission ponctuelle ou relation à plus long terme, nos équipes sont à sa disposition pour le guider dans tous les aspects de gestion de son exploitation.

Source : Janssens Immobilier