Immobilier : Neyrat Immobilier opère un changement radical en faveur de la transition écologique

Le réseau familial Neyrat Immobilier, fort de ses 23 agences (19 en Bourgogne et dans la Nièvre et 4 dans le Var), amorce une transformation significative de son organisation et de ses agences. S’inspirant de ses valeurs et de son attachement à l’environnement, son dirigeant, Bastien Neyrat entame un virage stratégique responsable en faisant évoluer son entreprise vers le modèle d’écosystème immobilier.

S’inspirer de la nature pour construire un écosystème immobilier

Pour lui, l’écosystème immobilier incarne ainsi un milieu, une unité qui s’inspire de la nature et est à son service. Dans cette perspective, la mutation de Neyrat Immobilier se décline autour de deux axes principaux : ses collaborateurs et ses actions.

Les collaborateurs d’abord puisque son nouveau modèle, empruntant à la nature son organisation harmonieuse, entend privilégier la fluidité et la simplification des relations, abolissant les cloisonnements traditionnels entre les métiers, services, agences.

La copropriété ensuite va s’enrichir de nouvelles initiatives concrètes. Venant compléter celles déjà en place, elles vont permettre de renforcer les liens entre les occupants à travers un processus d’intégration des nouveaux arrivants. En outre, Neyrat Immobilier va déployer d’autres actions (installation de composteurs, de nichoirs, de récupérateurs d’eau de pluie) afin de contribuer à la préservation de l’écosystème et au bien-être de ses résidents.

Oeuvrer à la protection de l’environnement dans le Var et en Bourgogne et dans le Morvan

De plus, le fonds de dotation Esterel Project prend une importance croissante dans ce contexte. Dédié à la protection du massif de l’Esterel dans le Var et au soutien de projets environnementaux, Bastien Neyrat va étendre le fonds en Bourgogne et dans le Morvan. Son financement sera assuré par une contribution venant d’une partie du chiffre d’affaires de chaque agence du réseau. Cette extension permettra ainsi de renforcer l’engagement de l’entreprise en faveur de la protection de l’environnement dans différentes régions.

« Il me semble fondamental, voire vital, d’évoluer dans ce sens, car la nature est aujourd’hui un sujet essentiel, à l’heure du réchauffement climatique, de l’écologie. Je suis convaincu que toutes mes actions et démarches, pour et au service de la nature, menées dans la sphère privée, trouveront un écho démultiplié grâce à mes activités professionnelles. Il y a urgence à agir ! », affirme Bastien Neyrat.

Ce changement de cap s’accompagne enfin d’un nouveau logo et d’une base line caractéristique à cette évolution : « Neyrat Immobilier, Naturellement ensemble »