Immobilier : Propriété-privée.com lance son service de Chasse Immobilière et muscle son organisation régionale

Proprietes-privees.com lance le service de “Chasse Immobilière” et muscle son organisation avec la création de postes de Responsables Régionaux avec l’objectif de favoriser les échanges, intensifier la présence locale et mailler plus fortement le territoire.

Épisode Covid, inflation, évolution des taux …, le marché de l’immobilier et les attentes des clients évoluent. Avec plus de 3200 conseillers indépendants sur le territoire national et DOM-TOM, Propriétés privees.com structure son offre de conseils et de services.

A l’occasion des Rencontres Régionales, les rendez-vous terrain du réseau, initiés par Michel Le Bras, son Président, proprietes-privees.com lance l’expertise “Chasse Immobilière” qui permet à un particulier de gagner du temps dans la recherche d’un bien.

« Le marché évolue et nous nous adaptons, c’est la force du réseau proprietes-privees.com depuis sa création. Le projet immobilier s’intègre dans un cycle de vie dans lequel 70 % des acheteurs sont des vendeurs. En transition, ils peuvent aussi avoir besoin d’une location ou de mettre leurs biens en viager. Les professionnels proprietes-privees.com répondent à chaque étape de vie de leur client grâce aux expertises métier 100% immobilier du réseau, à leur connaissance et leur relation de proximité. Un conseiller rayonne sur un territoire entre 5 et 10 kms. Cette proximité permet à nos conseillers d’être présent à chaque nouveau projet de vie des français et tout au long de leur vie », précise Michel Le Bras.

Intégration de Responsables Régionaux pour intensifier la présence locale

En parallèle, Proprietes-privees.com muscle son organisation en créant les postes de Responsables Régionaux avec l’objectif de favoriser les échanges, intensifier la présence locale et mailler plus fortement le territoire. Coordination, impulsion collective, les responsables régionaux apporteront ainsi leur soutien aux animateurs terrain et aux coachs à distance.

« La particularité du réseau est l’indépendance de ses conseillers mais également la force du collectif, de l’accompagnement et de l’encadrement terrain », ajoute Michel Le Bras.

Chaque conseiller est accompagné dans son quotidien sur le terrain par un animateur, à distance par un coach et, depuis juin 2024, par les Responsables Régionaux. A l’occasion des Rencontres Régionales, le réseau a accueilli ses deux premiers Responsables Régionaux : Delphine Feuillard, 17 ans de background dans le métier de l’Immobilier, intègre ce nouveau poste pour la région Ouest Pays de la Loire/ Bretagne, et Myriam Manchon pour la région Nouvelle Aquitaine / Occitanie.

57 000 heures de formation déjà délivrées aux conseillers

Pour accompagner ses conseillers sur le terrain dans ses expertises métiers, proprietes-privees.com enrichit en permanence son offre de formation (centre de formation dédié et certifié Qualiopi) et d’outils.

« Notre accompagnement passe par les formations sur-mesure – plus de 1 340 membres formés à fin 2023 et 57 000 heures de formation délivrées – et par la création régulière d’outils digitaux (outil pour visite digitale, homestaging…) pour faciliter les démarches de nos conseillers quel que soit le besoin du client”, conclut Michel Le Bras.