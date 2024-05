Achat immobilier : « Gagnez du temps et de l’argent avec un chasseur immobilier ! », Frédéric Bourelly

Pour trouver la perle rare et négocier le prix de vente, il existe une astuce : le chasseur immobilier. Décryptage avec Frédéric Bourelly, CEO de Mon Chasseur Immo.

L’acte d’achat est soumis à de nombreuses règles, pas toujours connues du grand public. Les vendeurs d’un bien immobilier ont la possibilité de s’adjoindre les services d’un agent immobilier, qui assurera la vente et les accompagnera à chaque étape. Mais quid des acquéreurs ? Ils ne disposent pas d’interlocuteurs et de services 100% dédiés pour simplifier une démarche complexe et chronophage. Ils doivent donc se débrouiller seul.

Il est pourtant possible de faire appel à des chasseurs immobiliers. Présents en France depuis une dizaine d’années, ces intermédiaires de la transaction immobilière interviennent dans 90% des transactions aux Etats-Unis. Entièrement dédiés aux acheteurs, ils s’assureront que ces derniers trouvent le bon bien, négocié au bon prix, à leur seul avantage.

« Que vous soyez un primo-accédant, un expatrié ou en mobilité à la recherche d’un bien loin de votre lieu de vie ou tout simplement que vous n’ayez pas le temps de rechercher le bien qui pourrait vous correspondre, le chasseur immobilier est là pour vous accompagner dans votre recherche, et vous aider à passer beaucoup plus simplement et avec la meilleure efficacité toutes les étapes d’une acquisition immobilière, indique Frédéric Bourelly, CEO de Mon Chasseur Immo.

Et de poursuivre : « Les chasseurs immobiliers recherchent la perle rare sur 100% du marché, que ce soit des biens vendus via des agences immobilières ou entre particuliers. Un véritable atout pour les acquéreurs qui ont ainsi accès à la totalité des biens leur correspondant, parfaitement décrits et qualifiés en amont, sans avoir à démarcher l’ensemble des agents immobiliers de leur secteur de recherche.»

Gagner du temps sur la recherche du bien

La recherche d’un bien immobilier est chronophage. Entre les recherches de biens sur les sites internet, les appels aux agents parfois à renouveler pour avoir des réponses plus précises, les visites souvent inutiles…, il faut s’armer de patience pour trouver le bien qui correspond à ses attentes, ses envies et son budget.

Le chasseur immobilier fait gagner du temps à ses clients à toutes les étapes. Après avoir bien défini le cahier des charges de la recherche, il ausculte l’ensemble du marché pour dénicher les biens qui pourraient correspondre. Seuls les biens répondant au cahier des charges sont proposés à la visite. Ainsi, un couple, Lucille et Yacine, qui, à Romainville, en région parisienne, ne trouvait pas l’appartement qui leur correspondait, a fait appel aux services de Mon Chasseur Immo. Après plusieurs mois de recherches infructueuses, ils ont trouvé leur nouveau logement en 1 seule visite.

Les outils numériques participent également à faire gagner du temps aux acheteurs. Ils peuvent via des applications suivre et piloter leur recherche à toute heure, simplifiant au maximum son acte d’achat.

Négocier le prix de vente -7% en moyenne !

Le prix d’achat est le nerf de la guerre en immobilier. Quelle marge de négociation ? Selon quels critères ? Avec quelle chance de succès ? Les acquéreurs n’en ont souvent aucune idée et se restreignent de peur de voir le bien recherché leur passer sous le nez. Il est pourtant possible de réaliser de belles économies lors d’une négociation bien menée.

Ainsi, en moyenne sur les dernières années, les chasseurs de Mon Chasseur Immo obtenaient en moyenne -4% sur le prix d’achat. « Ces derniers mois, nous arrivons même à une moyenne de 7% de négociation », précise Frédéric Bourelly.

Mais les gains peuvent être bien plus impressionnants. Ainsi à Montpellier, une cliente de Mon Chasseur Immo a pu négocier une baisse du prix de sa résidence principale (un appartement T3 de 65 m² dans le quartier Antigone) de 14,5%. Sur certains biens spécifiques (surévalués et avec beaucoup de travaux), certains chasseurs du réseau ont même obtenu des baisses de prix allant jusqu’à -25%.

Gagner en sérénité et en sécurité

Le chasseur immobilier permet de sécuriser chaque étape du processus d’achat, du financement aux travaux en passant par l’ensemble des démarches administratives.

Le chasseur immobilier s’investit également pour faire valoir les qualités de l’offre d’achat de ses clients auprès des vendeurs, d’autant plus s’ils ne sont pas les seuls à s’être positionnés sur le bien, avec parfois un dossier moins avantageux. C’est ainsi qu’à Lyon, une chasseuse a réussi à faire accepter l’offre de son client, malgré un apport financier limité à seulement 10 %, alors que les vendeurs avaient reçu 10 offres, dont 2 en paiement comptant.

« Les chasseurs immobiliers apportent conseils et expertise tout au long de l’acquisition pour protéger les acquéreurs des erreurs, des mauvaises affaires et les aider à prendre leurs décisions en toute connaissance de cause », ajoute Frédéric Bourelly.

Chez Mon Chasseur Immo, la note de satisfaction sur la qualité du service rendu est de 4,94 sur 5, et le Net Promoter Score (NPS) de 78, soit plus encore que la marque Apple ! Le taux de recommandation atteint, quant à lui, 50%, preuve de l’intérêt des acheteurs pour ces services.