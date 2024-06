A table : Les petites merveilles surprenantes de La Table du Marensin

Asperges blanches Bio au chocolat blanc & caviar d’Aquitaine, canard séché au café … Le restaurant La Table du Marensin et son chef Iliès Besançon poussent cette saison encore plus loin leurs engagements locaux et l’audace de leurs propositions.

À La Table du Marensin, nouvelle saison rime avec nouveaux fournisseurs locaux. Aux volailles issues de la ferme de Magescq viennent ainsi s’ajouter les produits laitiers de la ferme Lait 2 Castets ou encore des huiles de colza et de tournesol de l’entreprise locale Oléandes. L’équipe du restaurant est fière de cet enracinement dans les terroirs du Sud-Ouest.

Les propositions surprenantes du chef Iliès Besançon en 2024

Enracinement dans la tradition culinaire du Sud-Ouest, oui, mais surtout audace et innovation pour les nouvelles propositions de 2024.

Les accords imaginés par le chef, Iliès Besançon, ne manqueront pas de surprendre… et de faire saliver ! Ainsi, la carte propose-t-elle des asperges blanches Bio du Domaine d’Uza au chocolat blanc & caviar d’Aquitaine, un canard séché au café, la grosse crevette chevrette de Capbreton nourrie au lard du pays-basque ou encore son foie gras Landais laqué puis grillé au barbecue assorti de betteraves.

Autre marque d’audace, La Table du Marensin propose un menu à l’aveugle, permettant aux clients de se laisser guider par la vision du chef. Enfin, pour les végétariens, le « menu végétal » fait officiellement son entrée à la carte.

Locavorisme et innovation culinaire

Locavorisme et innovation culinaire sont les deux faces de l’exigence que place l’équipe de la Table du Marensin dans son travail. Cette recherche de qualité a été deux fois récompensée. D’abord en 2023, avec l’obtention d’une toque au Gault & Millau, puis en 2024, lorsque le restaurant a fait son entrée au Guide Michelin. Mais la qualité est aussi un engagement, au côté du Collège culinaire de France, fondé par Alain Ducasse, afin de faire la promotion de la bonne cuisine ainsi que de l’économie locale et coopérative.

Contribution au Domaine d’Uza

Avec l’épicerie fine, la cuisine et le salon de thé de La Forge, l’aspergeraie bio et plusieurs gîtes, La Table du Marensin s’intègre dans le Domaine d’Uza, au sein du groupe familial Lur Saluces, dont l’objectif est, depuis plusieurs années, de contribuer à la vie et au dynamisme économique et social de ce petit village landais de 200 habitants.

Menu en 4 temps : 42€

Menu en 6 temps : 64€

La table du Marensin est ouverte du mardi au dimanche midi, de 12h00 à 13h30 et de 19h00 à 21h00.

Source : La Table du Marensin