Crise de l’immobilier : Donner une seconde vie aux petites surfaces de bureaux inoccupés

Depuis la crise sanitaire, les propriétaires de petits bureaux parisiens sont nombreux à déplorer la vacance de leurs surfaces. Entre hausse du télétravail, choix d’espaces flexibles et développement des tiers-lieux, beaucoup de petites surfaces restent désespérément vides dans la Capitale.

Face à ce bilan, Archides, groupe hôtelier parisien, a trouvé la solution : transformer ces petits espaces vacants en suites hôtelières haut-de-gamme à destination des touristes étrangers. Une deuxième vie dorée pour ces surfaces et une revalorisation pour les propriétaires de l’actif en question.

La vacance des bureaux a atteint le chiffre record à Paris

Avec le Covid, les usages ont considérablement changé concernant les surfaces de bureaux. Il devient difficile de trouver preneur lorsque l’on est propriétaire de petits bureaux à Paris, et d’autant plus lorsqu’il s’agit de petites surfaces isolées au sein de copropriétés classiques, comme c’est souvent le cas dans la capitale. Les entreprises y ayant réduit les mètres carrés par salarié, la vacance des bureaux a atteint le chiffre record de 7,8%, un score qui n’avait pas été relevé depuis 1997. Autre chiffre parlant : celui de la demande placée, qui est en baisse de près de 40%.

Suite Adrienne avant/après ©Archides

Transformer les bureaux inoccupés en logements

Ainsi, les bailleurs privés ayant des petites ou moyennes surfaces de bureaux doivent prendre des décisions. Ils peuvent évidemment décider d’investir dans de coûteux travaux de rénovation afin d’améliorer le standing de leurs actifs. Autre solution : transformer ces bureaux en logements. Entreprise toutefois périlleuse dans Paris où ces travaux ont un coût très élevé pour louer un bien selon un loyer plafonné. Sans compter qu’une fois transformés, il est impossible de faire marche arrière et de retrouver les surfaces de bureaux d’origine si le marché redevient intéressant.

Revaloriser des actifs vacants

Mais le groupe hôtelier Archides a trouvé la solution : il s’est ainsi spécialisé dans la transformation et l’exploitation de petites et moyennes surfaces de bureau en suites hôtelières. Car si transformer ses bureaux en suites n’est pas une solution évidente, elle a pourtant tout à apporter aux bailleurs privés parisiens. Grâce à une équipe pluridisciplinaire, experte dans l’immobilier, l’hôtellerie ou encore la conduction de travaux, Archides sait parfaitement revaloriser des actifs en proposant une alternative clé en main.

Cette transformation s’adresse aux surfaces allant de 50 à 200 m². Une fois le bail commercial (sur 3, 6 ou 9 ans) signé, Archides s’occupe de tout. Avec accord du propriétaire, il conduit les travaux puis gère la commercialisation. Pour les propriétaires, cette transformation permet non seulement d’augmenter la rentabilité de leurs actifs de plus de 22%, mais également de voir leurs biens revalorisés. En effet, les travaux effectués permettent de remettre les surfaces en ordre, mais aussi aux normes, notamment aux normes énergétiques, alors que le Gouvernement mène la chasse aux passoires thermiques.

Les suites hôtelières haut-de-gamme : une offre dont raffolent les touristes étrangers

Plus qu’une réhabilitation, c’est une mise en valeur du charme de l’immobilier parisien qu’Archides opère. Le groupe veille en effet à conserver tous les codes de l’architecture française, d’autant plus que 70% de ses implantations sont classées à l’inventaire supplémentaire des monuments historique ou sous protection patrimoniale. Cela n’empêche toutefois pas d’assurer aux hôtes confort et modernité. Un cocktail qui sait enchanter les touristes étrangers puisqu’ils représentent 93% des locataires d’Archides, alors que certaines suites affichent des taux d’occupation qui frôlent les 90%.

Suite Victor Hugo avant/après © Archides

La transformation de bureaux en suites hôtelières : une solution à un an des Jeux olympiques de Paris 2024

De nombreux propriétaires ont déjà été séduits. Archides compte ainsi plus de 100 suites dans Paris intra-muros, représentant plus de 150 millions d’euros sous gestion. Près de 60 nouvelles suites ont été signées en 2022 et verront le jour cette année. Il faut dire que la transformation de bureaux en suites hôtelières s’affiche comme la solution à la vacance des petites surfaces de bureaux, surtout à un an des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, où la Capitale accueillera pas moins de 15 millions de touristes.