Immobilier : Avison Young conforte sa présence en Europe du Sud-Est avec un partenariat en Grèce

Le marché immobilier grec connaît une transformation rapide, stimulée par une demande croissante pour les immeubles éco-efficients et en phase avec les attentes des utilisateurs. Cette dynamique témoigne de la belle reprise économique du pays, ce qui en fait une destination de choix pour les investisseurs. Alimentée par un secteur touristique en plein essor et s’établissant en tant que pôle business et énergétique majeur d’Europe du Sud-Est, la Grèce présente de nombreux atouts pour les investissements résidentiels et commerciaux.

“Cette collaboration renforce l’engagement d’Avison Young à fournir des services immobiliers de premier choix. En joignant nos forces à celles de cette équipe talentueuse en Grèce, nous renforçons la présence mondiale d’Avison Young et améliorons notre capacité à obtenir des résultats exceptionnels pour nos clients. Nous sommes impatients d’avoir un impact positif en Europe du Sud-Est et de contribuer à la réussite de nos clients et de leurs communautés », précise Mark Rose, Chairman & CEO of Avison Young, société internationale d’immobilier commercial.

Alexis Kotsioris et Eri Mitsostergiou : 50 ans d’expérience à eux deux dans l’immobilier

Ce nouveau partenaire, dirigé par Alexis Kotsioris et Eri Mitsostergiou, tous deux en tant que Principals (Directeurs), intègre la portée mondiale d’Avison Young aux expertises locales promettant d’apporter un regard nouveau et unique sur le marché grec.

Eri Mitsostergiou a plus de 25 ans d’expérience en tant qu’analyste immobilier international, spécialisé dans la recherche et le conseil au niveau européen et mondial. Anciennement Directrice de la recherche mondiale chez Savills, son expertise consiste à fournir des conseils stratégiques aux clients dans leurs décisions d’investissement immobilier.

“Nous nous efforçons de jouer un rôle de catalyseur pour un marché immobilier plus professionnel, plus transparent et plus durable. Nous y parviendrons en responsabilisant les clients, en soutenant les promoteurs responsables sur le plan environnemental et social, et en faisant la promotion d’un environnement bâti qui a un impact positif sur la vie des gens », commente Alexis Kotsioris, Principal and Managing Director d’Avison Young Grèce.

Alexis Kotsioris a plus de 25 ans d’expérience dans le conseil en immobilier commercial et les services de transactions en Grèce. Il a conseillé avec succès des transactions d’investissement totalisant plus de 1,2 milliard d’euros dans des commerces de détail, des bureaux et des actifs logistiques dans le pays. Auparavant, il a travaillé chez Savills Hellas pendant 18 ans et dirige depuis cinq ans sa propre société de conseil, spécialisée dans le courtage en immobilier commercial.

« Nous ne ralentissons pas l’expansion d’Avison Young en Europe, réagit Michal Cwiklinski, Regional Managing Director, EMEA. Nous nous efforçons d’attirer les talents individuels du marché, mais aussi des équipes entières ou des entreprises de premier ordre. »