Immobilier Alpilles : Un marché actif et des marges de négociation de 5 à 8 % sur les maisons

Céline Pourrot, responsable de l’agence Janssens immobilier Knight Frank à Saint-Rémy-de-Provence, offre un aperçu détaillé de l’évolution du marché immobilier de prestige dans les Alpilles au cours du premier semestre 2024.

Selon elle, depuis la période post-COVID le marché immobilier haut de gamme dans le Alpilles a connu des fluctuations notables. «Malgré un hiver 2023 très calme, le printemps présente un profil irrégulier avec un nombre de visites encourageant mais qui fluctue», précise-t-elle.

Céline Pourrot, responsable de l’agence Janssens immobilier Knight Frank à Saint-Rémy-de-Provence

Toutefois, elle souligne que «les Alpilles restent un micro-secteur où le marché reste toujours équilibré. Nous devons nous réhabituer à cette douceur, nous sommes moins dans une urgence permanente comme cela a pu l’être il y a un an et demi / deux ans.»

Des marges de négociation de 5 à 8 % sur les maisons

Aujourd’hui, malgré un ralentissement apparent, le marché reste actif grâce à des acheteurs motivés à acheter et qui présentent un profil sérieux. «Les ventes sont plus longues et il y a moins de volume de transaction, mais le marché des Alpilles possède encore de beaux biens à la vente», note-t-elle. De plus, les propriétaires sont de plus en plus ouverts aux négociations de prix, qui oscillent en moyenne entre 5 et 8 % sur les maisons.

Le marché des Alpilles attire particulièrement les Parisiens (contrairement à d’autres secteurs comme le Luberon comme le confiait Rudi Janssens) et les étrangers, souvent à la recherche de résidences secondaires pour l’art de vivre qu’offre la Provence.

«La majorité des demande concerne les maisons anciennes, de charme avec un jardin, une piscine, quatre à cinq chambres en suite pour un budget entre 1 million et 2 millions d’euros», confie Céline Pourrot.

Mas ancien à Eygalières / 4 980 000 €

Le secteur des Alpilles possède également d’autres types de biens comme des maisons contemporaines ou des villas des années 70/80 qui ont été rénovées et possèdent un très joli jardin qui donne tout le charme à la maison.

La Provence est une région magnifique où la qualité de vie prime. Céline Pourrot encourage donc ses clients à élargir leur critères de recherche et à s’ouvrir à un autre type de bien afin de ne pas passer à côté d’un coup de cœur. Elle remarque également que le marché de luxe, bien que discret, reste solide.

À lire aussi Immobilier Grand Paris : Les nouvelles stations de la ligne 14 limitent la baisse des prix

De nombreux biens se vendent en off-Market

«Nous avons beaucoup de biens au-dessus de 3 millions d’euros, voire jusqu’à plus de 10 millions en vente très confidentielle. Ce sont des propriétés exceptionnelles, souvent vendues en off-market.»

Pour Céline Pourrot, il est difficile de se projeter sur le marché immobilier. En juillet et août, les clients sont souvent des vacanciers et ne sont pas les plus motivés pour faire des visites. Avec l’effet des Jeux Olympiques, peut-être que la clientèle étrangère viendra passer ses vacances en Provence et se laissera séduire par une de nos maisons !

Le secteur des Alpilles, grâce à sa proximité avec le TGV, et les grandes villes alentour comme Arles riche en art, Aix-en-Provence capitale de la Provence et Marseille, demeure un endroit attractif tant pour les vacances que pour y vivre à l’année. «Les Alpilles sont un secteur idéal pour vivre, que ce soit avec une résidence principale ou secondaire», conclut Céline Pourrot.

Propriété du XVIIIe siècle à Saint-Rémy de Provence / 6 725 000 €